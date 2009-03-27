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Yaşam

Zrai don uyarısı

Bu gece ve yarın gece, Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinin bazı yerlerinde don olayı bekleniyor.

27 Mart 2009 02:00

Bu gece ve yarın gece, Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinin bazı yerlerinde don olayı beklendiği bildirildi.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yurdun üzerinde bulunan soğuk ve yağışlı havanın etkisi halen devam ediyor.

Bu gece, kıyı ve batı kesimleri hariç Marmara'da Batı Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz'in kuzeybatı (Burdur ve Isparta) kesimlerinde hafif, yükseklerde orta kuvvette don olayı bekleniyor.

Don olayının yarın gece ise Marmara'nın güneydoğu kesimlerinde, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif, yükseklerde orta kuvvette gerçekleşeceği öngörülüyor.

Tarımsal faaliyetlerin olduğu bu bölgelerde, çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik, fındık gibi meyve, sebze ve fide üreticileriyle serada üretim yapan yetiştiricilerin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları istendi.

(AA)

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