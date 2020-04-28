"Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatı kalkıp tek tarife gelebilir"

Zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında, yaş ve motor hacmine göre belirleniyor. Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle fiyatlar şu anda Türkiye Sigorta Birliği'nin de önerisi ile tavanın yüzde 20 ile 30 altında bulunuyor. Ancak çok kaza yapan araçların bulunduğu Riskli Sigortalar Havuzu'nda bulunan araçlar için aynı indirim yapılamadı. Edinilen bilgilere göre Riskli Sigortalar Havuzu'ndaki bu sorunu çözmek için trafikte tavan değil tek fiyat uygulanması üzerinde çalışma yapılıyor.

HaberTürk'ten Rahim Ak imzalı habere göre, Hazine Müsteşarlığı bu konudaki çalışma için sigorta şirketlerinden görüş istedi. Eğer çalışma kabul edilirse otomobiller, minibüsler, kamyonetler, kamyonlardan her biri için prim tutarı tek bir fiyat olacak. Yeni tarifelerin daha ucuz belirlenmesi bekleniyor. Ancak düzenlemenin tüm araçları mı sadece çok kaza yapan araçları mı kapsayacağı net değil. Mevcut sigortalılar için bir indirim olup olmayacağı da belli değil.

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