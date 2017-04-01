Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2016'da başlayan kış lastiği takma uygulaması, bugün itibarıyla sona erdi.

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan 1 Aralık 2016 ila 1 Nisan 2017 arasındaki dönemde denetimler, hem bakanlık hem de güvenlik güçlerince etkin şekilde gerçekleştirildi.

Bu dönemde Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince, 155 araç sahibine 94 bin 184 lira, Emniyet Genel Müdürlüğünce 320 araç sahibine 193 bin 445 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca da 47 araç sahibine 28 bin 593 lira ceza kesildi.

Böylece şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 522 ticari araç sahibine, kış lastiği takmadıkları için toplam 316 bin 222 lira para cezası uygulandı.

Kış lastiği tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasındaki dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.

İl sınırları içinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenecek ve gerekli duyurular yapılacak. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay arttırabilecek.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunlu olacak. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçecek.

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamayacak. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülecek.

Denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için idari para cezası uygulanacak. Kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilecek.

Tebliğ, 1 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.