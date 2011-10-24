-Zorunlu kesintiler dışında doğalgaz kesintisi yok İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Aksa Doğal Gaz Grup Başkanı Yaşar Arslan, Van'da yaşanan deprem esnasında ve sonrasında, bölgede hasarlı binalar ile kazı ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerdeki zorunlu kesintiler dışında doğalgaz kesintisi bulunmadığını bildirdi. Arslan, yazılı açıklamasında, Van'da bugün yaşanan ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin ardından, doğalgaz acil ekiplerinin derhal olay yerine intikal ettiğini, gaz arzının kesilmesi gereken ve acil müdahale yapılacak hasarlı bina ve sokaklarda doğal gaz kesintisi uygulandığını belirtti. Doğalgaz acil müdahale ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında doğabilecek doğalgaza bağlı olası diğer risklerin sıfıra indirilmesi amacıyla gerekli tüm önlem ve müdahaleleri yerine getirdiğini kaydeden Arslan, şu bilgileri verdi: ''Deprem esnasında ve sonrasında, bölgede hasarlı binalar ile kazı ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerdeki zorunlu kesintiler dışında doğal gaz kesintisi bulunmamaktadır. Yapılan müdahalelerin sonrasında, şebekede gerekli kontroller yapılarak, alınan önlemlerle doğalgaz arzının kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Depremin hemen ardından su boruları, iletişim hatları ve diğer altyapı unsurlarında meydana gelen hasarlar, yaşanan şokun da etkisiyle basına ve kamuoyuna yanlış aksetmiş; doğalgazdan kaynaklı bir risk ve müdahale zafiyetinin varlığı yönünde bir yanlış algı oluşmuştur. Gerek kamusal sorumluluğumuz, gerekse halkın yaşadığı şokun ardından bilgi eksiği ya da karmaşa yüzünden daha büyük bir panik yaşamasına sebebiyet vermemek amacıyla bu açıklamayı yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Doğalgazla ilgili tüm önlem ve müdahaleler tam zamanında ve eksiksiz olarak uygulanmış, gaz arzı kesintiye uğratılmaksızın devam etmektedir. Devletimiz, sivil savunma birimleri ve vatandaşlarımızın kenetlenerek kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, acil ekiplerimiz dışındaki tüm personelimiz ve ekipmanımızla, Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. olarak kurtarma çalışmalarına tüm gücümüzle destek olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin büyük bir bölümünde doğalgaz dağıtım faaliyetleri yürüten Aksa, bu tür acil durumlar için önceden eğittiği ve her türlü teçhizatla doğal gazla ilgili tüm risklere müdahale için sürekli hazır bekleyen ekipleriyle görevinin başındadır.''