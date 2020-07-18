Bankaların zorunlu karşılıkları yükseltildi; Merkez Bankası: Normalleşme adımı; Ekonomistler: Eriyen rezervleri desteklemek için

Bankaların Merkez Bankası’nda (TCMB) tutmaları gereken zorunlu karşılıklar 3 puan artırıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’e göre; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu yabancı para yükümlülükler zorunlu karşılık oranı yüzde 19’dan yüzde 22’ye çıkarıldı. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 15’ten yüzde 18’e yükseltildi.

TCMB’den yapılan açıklamada, bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar dolar tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesinin beklendiği belirtildi. Söz konusu tutar, TCMB brüt rezervlerine eklenecek. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla 17 Mart 2020 tarihinde açıklanan tedbirler çerçevesinde; reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları 500 baz puan indirilmiş, 5,1 milyar ABD doları karşılığı likidite serbest bırakılmıştı. Buna ek olarak, reel kredi büyüme koşullarını ilk defa sağlayan bankalara yaklaşık 9,2 milyar ABD doları karşılığı likidite verilmiş, böylece bankacılık sistemine toplam 14,3 milyar ABD doları karşılığı likidite sağlanmıştır.

Bu defa, normalleşme sürecinin bir parçası olarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm bankalar için tüm yükümlülük türlerinde ve vade dilimlerinde 300 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.

Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 9,2 milyar ABD doları tutarında döviz ve altın cinsinden likidite çekilmesi beklenmektedir.

Söz konusu değişiklik, tesisi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan 10 Temmuz 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır."

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarının artırılmasını normalleşme adımı olarak değerlendirse de ekonomistler bu tutarın, son dönemde hızla eriyen döviz rezervlerini destekleyeceğine dikkat çekiyorlar. Ekonomist Erdem Ateş, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu yorumu yaptı:

"Yabancı para zorunlu karşılık oranı yüzde 3 artırılmış. Kararın nedeni olarak covid-19 salgını sonrası normalleşme olarak belirtilmiş. MB’nin piyasadan döviz çekerek, Brüt döviz rezervlerini artırmayı amaçladığı düşünülebilir."