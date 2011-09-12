-Zorunlu karşılık oranlarında değişiklik ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Bankanın, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, zorunlu karşılık oranları, vadesiz ve ihbarlı döviz tevdiat, yabancı para özel cari ve vadesiz kıymetli maden depo hesapları ile 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesaplarında yüzde 11,5 olarak uygulanacak. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve kıymetli maden depo hesapları ve birikimli döviz tevdiat ile yabancı para katılma hesaplarında ise zorunlu karşılık oranı yüzde 9,5 olacak.