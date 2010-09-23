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Ekonomi

ZORUNLU KARŞILIK ORANI ARTTI ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 13:00

-ZORUNLU KARŞILIK ORANI ARTTI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Merkez Bankası, TL ve yabancı para açısından zorunlu karşılık oranını TL'de 0,50 puan, yabancı para yükümlülüklerinde ise 1 puan artırdı. Merkez Bankası'nın  Resmi Gazete'de bugün yayımlanan konuya ilişkin tebliğe göre, TL zorunlu karşılık oranını yüzde 5,5 olarak belirledi. Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11 olarak değiştirildi.  Zorunlu karşılık oranları bundan önce TL yükümlülüklerde yüzde 5, yabancı para yükümlülüklerde ise yüzde 10 seviyesindeydi.  Tebliğ 1 Ekim 2010 tarihi yükümlülük döneminden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi. 

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