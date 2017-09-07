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Sağlık

Zorunlu hekim sorumluluk sigortasına 'havuz' sistemi

Hazine Müsteşarlığı ve sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerine bildirdiğini aktarılmıştı

07 Eylül 2017 19:09

Hazine Müsteşarlığı, "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”nda trafik sigortasında uygulamaya alınan riskli sigortalar havuzuna benzer bir yapıya geçildiğini, bu kapsamda işlemlerin genel sorumluluk sigortası ruhsatı olan Güneş Sigorta tarafından yürütülmesine karar verildiğini duyurdu.

Sigortacı gazetesinin haberine göre, tam adı “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olan sigorta 2010 yılında zorunlu hale getirilmişti. Bu sigorta ile; hekimlerin mesleki faaliyeti nedeniyle oluşan zarara bağlı olarak kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dâhilinde teminat sağlaması düzenlenmişti.

Bahsi geçen sigorta son günlerde ameliyata giren hekimlerin yenilememesiyle gündeme gelmiş, sigortasını yenileyemeyen hekimlerin riskli gördükleri ameliyatlara girmemeye başladığı belirtilmişti.  Türk Tabipler Birliği, sorunun Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerine bildirdiğini aktarılmıştı.

Bugün yapılan duyuru ile zorunlu trafik sigortasında hasar frekansı yüksek araç grupları için kurulan “Riskli Sigortalılar Havuzu”na benzer bir düzenlemenin “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası”na ilişkin de gerçekleştirildiği açıklandı.

Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin poliçe düzenlememesi kaynaklı sıkıntıların giderilmesini teminen, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu 12’nci maddesinin birinci fıkrasına istinaden, Başbakan Yardımcılığı Makamı’ndan alınan 05.09.2017 tarih ve 22863 sayılı Onay kapsamında prim ve hasarın paylaşımına ilişkin ekte yer alan esaslar belirlenmiş olup, söz konusu paylaşıma ilişkin işlemlerin Genel Sorumluluk Sigortası ruhsatı olan Güneş Sigorta A.Ş. tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Sektör Duyurusu tam metni için tıklayınız

 

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