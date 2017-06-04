Zorunlu eğitim 13 yıla çıkarılıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kaliteli eğitim için, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla Türkiye’deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız" dedi.

İsmet Yılmaz, Gürün İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılmak üzere karayolu ile ilçeye geldi.Bir düğün salonundaki iftaraBakan Yılmaz’ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Ak Parti İl Başkanı Ziya Şahin, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal ve çok sayıda ilçe esnafı katıldı.



Programda konuşan Bakan Yılmaz, gelecek dönem daha iyi bir eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracaklarını belirterek, "İnşallah 2019 yılı sonuna kadar yapacağız. Yine kaliteli eğitim vermek için mutlaka okul öncesi eğitimi, zorunlu eğitim kapsamına almamız lazım. Yani insanımızın eğitim süresini arttırmamız lazım. Biz geldiğimizde insanımızın eğitim süresi yaklaşık 5 yıldı, şimdi 8 yıl. Ama ortalaması 12 yıl olması lazım. Zaten 12 yıl zorunlu eğitimi getirdik. Okul öncesi eğitimi de bir yıl alacağız. Dolayısıyla Türkiye’deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız. Dersliklerdeki öğrenci sayısını azaltacağız, öğretmen sayısını arttıracağız, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltacağız. Daha kaliteli bir eğitim vereceğiz. Öğretmenlere performans sistemi getireceğiz. Türkiye iyi bir yolda ilerliyor" dedi.



“Hak temelli eğitim vereceğiz”



Hak temelli eğitim vermek istediklerini, bunun için de değerler eğitiminin çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şuna çok inanarak söylüyorum, maddi yönden de Türkiye’nin eğitimi iyi bir yerde, manevi yönden de iyi bir yerde. Önümüzdeki dönemde inşallah müfredatı da gözden geçiriyoruz. Değerler eğitimini de evlatlarımıza daha fazla vereceğiz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz, hak istiyoruz. Kimse kimsenin hakkına el uzatmasın diyoruz. Bu ailede, çevrede ve okulda verilir. Ama birisi eksik olursa sıkıntı olur. Sadece okulda verirsek yeterli olmaz, ailede de verilmesi lazım. Yaşadığımız ortamın da vermesi lazım" diye konuştu.