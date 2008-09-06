Zorunlu din dersine protesto

Pir Sultan Abdal Derneği üyesi bir grup, Ankara'da, zorunlu din derslerinin kaldırılması talebiyle oturma eylemi yaptı.

Güvenpark'taki eyleme katılanlar, "Zorunlu Din Dersi Kaldırılsın", "İnancıma, Kültürüme Öğretime Karışma" yazılı dövizler taşıdılar ve alkışlar eşliğinde çeşitli sloganlar attılar.

Burada, grup adına açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Fevzi Gümüş, zorunlu din dersinin içeriği ve müfredatının uygulama biçiminin temel bir insan hakları ihlali olduğunu savundu. Alevi ve "din dersi"ni almak istemeyen öğrencilere bir "anayasal zorunluluk" olarak bu dersin okutuluğunu öne süren Gümüş, "Zorunlu din dersi Alevi çocukları için zorunlu bir işkencedir" dedi.

AKPi Hükümeti'nin iktidarda olduğu yıllar boyunca Alevilere yönelik olarak yok sayma, ayrımcılık, hukuksuzluk politikası uyguladığını iddia eden Gümüş, "AKP'nin Alevi açılımı diye kamuoyuna yutturmaya çalıştığı şeyin anlamı cemevini yıkım, Alevi çocuklarına asimilasyon ve Alevi esnafa da dayaktır" diye konuştu.

Gümüş, velilere seslenerek, okulların açılmasının ardından zorunlu din dersinin kaldırılması yönünde dilekçe vermelerini istedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ise İstanbul, İzmir, Malatya, Adana ve Torbalı'da düzenledikleri eylemlerini başkentte sürdürdüklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının haftada bir saatlik din dersini iki saate çıkarmanın hazırlığını yaptığını anlatan Balkız, şöyle dedi:

"Bu dersin müfredatı yeniden yazılmalıdır. Pozitif, akılcı, tarafsız, çağdaş ve bilimsel olmalıdır. Bütün din ve inançlar tanıtılıp öğretilmelidir. Dinler tarihi, din sosyolojisi, din kültürü konularını içermelidir. Elbette Alevilik de öğretilmelidir. Alevilikle ilgili bölüm Alevi kurumlarının belirlediği eğitimcilerce yazılmalıdır ve her halükarda seçmeli olmalıdır. Seçme işlemi, her öğretim yılı başında, öğrenci velisinin 'Bu dersi velisi olduğum öğrencimin almasını istiyorum' şeklinde olmalıdır."

Eyleme, çeşitli sivil toplum kuruluşları, bazı sendikalar ve siyasi parti üyeleri de destek verdi.