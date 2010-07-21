-ZORUNLU DERS SAATİ İNDİRİLDİ ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ilköğretim ve ortaöğretim haftalık ders saatlerinde yaptığı yeni düzenlemeyle, ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarda haftalık zorunlu ders saati sayısı toplamı 25; 4. ve 5. sınıflarda ise 26 ders saatine indirildi. Genel ve Anadolu liselerinde halen uygulanmakta olan ''Fen Bilimleri'', ''Sosyal Bilimler'', ''Türkçe-Matematik'' ve ''Yabancı Dil'' alanları kaldırıldı. MEB, gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen geri bildirimler ile 15-16 Mart 2010 tarihinde konuyla ilgili yapılan çalıştay sonucunda, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına ve ders seçmelerine imkan vermek amacıyla ''İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri''ni yeniden düzenledi. İlköğretim Genel Müdürlüğü ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda hazırlanan ''İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi'' gelecek eğitim-öğretim yılı olan 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Yeni hazırlanan ''İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesi''ne göre, ilköğretim okullarının, haftalık zorunlu ders saati sayısı toplamı 1., 2. ve 3. sınıflarda 25'e, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda ise 26 ders saatine indirildi. Buna ilave olarak ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarda 5, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarında 4 ders saati ''Serbest Etkinlikler'' yapılacak. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıflarda ise seçmeli ders saati sayısı ile birlikte haftalık ders saati sayısı toplamı 30 olacak. Düzenlemeyle haftalık ders saati sayısı ilköğretim 1-3. sınıf Türkçe derslerinde 12'den 11'e, 1-3. sınıf Hayat Bilgisi derslerinde 5'ten 4'e, 4-5. sınıf Fen ve Teknoloji derslerinde 4'den 3'e, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 3'den 2'ye indirildi. İlköğretim 6-8. sınıf Beden Eğitimi dersleri ise 1'den 2'ye çıkarıldı. Bakanlık, İlköğretim 1-5. sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından rehberliğin gerekli olduğu her zaman ve sosyal etkinliklerin ise ''Serbest Etkinliklerle'' birlikte yapılması amacıyla ''Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler'' dersi için ayrılan haftalık 1 ders saatini kaldırdı. Öğretim programı hazırlanmakta olan ''Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi'' dersi 2010-2011 öğretim yılında ilköğretim 8. sınıfta ''seçmeli'', 2011-2012 öğretim yılından itibaren de aynı sınıfta ''zorunlu'' ders olarak okutulacak. İlköğretim 4-5. sınıflarda okutulmakta olan ''Trafik Güvenliği'' derslerinin öğretim programları birleştirilerek 2012–2013 öğretim yılından itibaren sadece 5. sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacak ve 4. sınıfta bu dersten boşalan 1 ders saatinde de ''Serbest Etkinlikler'' yapılacak. -''BAŞARI DÜŞÜK''- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, mutlu çocukların daha iyi öğrendiğinin bilimsel bir gerçek olduğunu belirterek, ''Ben de okulları çocukların daha mutlu olduğu mekanlara dönüştürmeye çalışıyorum. Yeni ders çizelgesiyle çocukların yaşlarına göre bir düzenleme yaptık. Çocuklarımız yetenekleri ve becerileri doğrultusunda etkinliklere katılabilecek, oyun oynayabilecek, notsuz aktivitelere katılabileceklerdir'' dedi. Bunun çocukların hem yeteneklerini geliştirmelerine fırsat vereceğini hem de okullarına daha çok bağlanmalarını ve okullarını daha çok sevmelerini sağlayacağını vurgulayan Çubukçu, ''Okul bir eğitim kurumu olmasının dışında aynı zamanda bir sosyal hayat alanıdır. Konuyla ilgili yapılan birçok araştırma da ders saatinin fazla olmasıyla başarı arasındaki ilişkinin düşüklüğünü ortaya koymaktadır. Bu gerçekten, öğrencilerin yaş gruplarından hareketle haftalık ders saati sayıları yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak şekilde yeniden düzenlendi'' diye konuştu. -ALANLAR KALKIYOR- Ortaöğretim okulu bulunan genel müdürlükler ve daire başkanlığı ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda hazırlanan ''Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri'' ise 2010-2011 öğretim yılından itibaren 9. ve 10. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak. Yeni hazırlanan ''Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri'' ile genel liseler, Anadolu liseleri ve fen liselerinde ayrı ayrı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, genel liselerde ve Anadolu liselerinde halen uygulanmakta olan ''Fen Bilimleri'', ''Sosyal Bilimler'', ''Türkçe- Matematik'' ve ''Yabancı Dil'' alanları kaldırıldı. Ders grupları, ''ortak dersler'' ve ''seçmeli dersler'' olarak belirlendi.