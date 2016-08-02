Zorunlu bireysel emeklilik Meclis'te

Zorunlu bireysel emekliliği öngören yasa tasarısı Meclis'e sevk edildi. Bireysel emekliliğe otomatik katılımla ilgili yeni düzenleme Meclis'e gönderildi. Yeni sistem 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, yeni sistemle;

- 45 yaş altı çalışanlara zorunlu bireysel emeklilik gelecek,

- Hali hazırda çalışanlardan 45 yaş altında olanlar bireysel emekliliğe otomatik katılacak,

- Prime esas kazancın yüzde 3'ü kadar kesinti bireysel emeklilik sistemine dahil edecek,

- İki ay içinde cayma hakkı getirilecek,

- Tasarıya göre ayrıca 50 milyon lira sermayeyle varlık yönetim fonu kurulacak.