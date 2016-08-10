Zorunlu bireysel emeklilik düzenlemesi kanunlaştı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı.

45 yaş altı ücret karşılığı çalışanların, iş verenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olmasını içeren kanun tasarısına göre; Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.



Çalışanın katkı payı, prime esas kazancın yüzde üçüne karşılık gelen tutar olacak. Bakanlar Kurulu çalışan katkı payını iki katına kadar arttırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye yetkili olacak.



Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine iletilmesinden iki ay sonra sözleşmeden cayabilecek.