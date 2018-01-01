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Ekonomi

Zorunlu araç sigortası primlerine yüzde 5 zam

Zorunlu trafik sigortasında her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primlere yeni yılda yüzde 5 artış uygulanacak

01 Ocak 2018 17:36

Zorunlu trafik sigortasına bugünden geçerli olmak üzere 2017 azami primlerine yüzde 5 zam yapıldı. Her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, Aralık 2017 azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

Hazine Müsteşarlığı'nın "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinde her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, yarından geçerli olmak üzere, bu ayın (aralık) azami primlerine yüzde 5 eklenerek hesaplanacak.

Yönetmelik, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

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