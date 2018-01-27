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Yaşam

Zorunlu arabuluculukta başarı oranı yüzde 73'ü aştı

3 bin 271 uyuşmazlıktan 2 bin 403'ü anlaşma ile sonuçlandı

27 Ocak 2018 20:36

İşçi-işveren uyuşmazlığında arabuluculuğun, 1 Ocak'tan itibaren dava şartı haline getirilmesinin ardından bugüne kadar anlaşma sağlanan uyuşmazlık oranı yüzde 73 oldu.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı verilerine göre, İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirildi.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ocak'tan bu yana adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına 19 bin 603 başvuru yapıldı.

Bürolar tarafından gerçekleştirilen görevlendirmelerin ardından arabulucular, işçi ve işvereni görüşmelere çağırdı.

Uygulama kapsamında 3 bin 271 uyuşmazlık sonuçlandı. Bu uyuşmazlıklardan 2 bin 403'ü arabulucuların huzurunda yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma ile sonlandı.

Uzun yıllar süren mahkeme süreçleri sona erdi

Uyuşmazlıklardan 868'inde ise işçi ve işveren uzlaşamadı. Böylece, uygulamanın yürürlüğe girdiği 25 gün içinde iş uyuşmazlığında "reform" olarak nitelendirilen arabuluculukta yüzde 73 oranında başarı sağlandı.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla dört günde anlaştı. Uzun süren mahkeme süreçlerinin yerine kısa sürede uyuşmazlığın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı uygulama kapsamında bazı işçi ve işverenler, ilk üç saatte yapılan görüşmelerin ardından uzlaştı.

Diğer başvurularla ilgili arabulucu görüşmeleri ve işlemleri sürüyor.

 

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