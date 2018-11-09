Zoru başarıp, 29 yıl sonra öğretmenlik hayaline kavuştu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- İZMİR 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde öğrenim görürken çeşitli nedenlerle okulu bırakmak zorunda kalan İlkay Kayadibi (47), 29 yıl sonra hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine kavuştu. Okulu bıraktıktan sonra döndüğü memleketinde aftan yararlanıp, taşeron işçisi olarak çalıştığı Muğla Sıtkı Koç Üniversitesi\'nde eğitimini tamamlayan Kayadibi, Bitlis\'te bir ortaoukal müzik öğretmeni olarak atandı.

Muğlalı 2 çocuk annesi İlkay Kayadibi, 1989\'da girdiği üniversite sınavlarında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde öğrenim görmeye hak kazandı. Ancak Kayadibi, bazı nedenlerden dolayı, okulunu birinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı, memleketine döndü. 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan İlkay Kayadibi, çıkartılan aftan yararlandı. Kayadibi, çalıştığı üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi\'nde eğitimine kaldığı yerden yeniden başladı. Üniversitede, hem temizlik işçisi olarak çalışıp, hem de eğitim alan İlkay Kayadibi, mezuniyetin ardından bu yıl Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu\'na müzik öğretmeni olarak atandı.

\'İLK KEZ ÖĞRETMENLER GÜNÜN KUTLAYACAĞIM\'

24 Kasım Öğretmenler Günü\'nün ilk kez kutlayacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Kayadibi, \"2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'ne temizlik işçisi olarak girdim. Bu sırada aftan yararlandım. Üniversitede hem okudum, hem de çalıştım. Okulumu bitirip mezun oldum. Sonra KPSS sınavına girdim. Aldığım puanla Bitlis 8 Ağustos Ortaokulu\'na müzik öğretmeni olarak atandım. Bu yıl ilk defa öğretmenler günümü kutlayacağım. Çocuklarımla beraberim. 29 yıl önce hayat ettiğim mesleğime kavuştuğum için çok mutluyum. Bana göre yaş ve şartlar engel değil. Yeter ki, insan istesin. Okuma aşkı olan herkes bunu başarabilir, hayatını değiştirebilir. İyi bir öğretmen kendi hayatını değiştirdiği gibi, başkasına da örnek olmalı ve rehberlik etmeli. Ben de bunu yaparak ilk önce kendi hayatımı ve çocuklarımın hayatını değiştirdim, şimdi ise öğrencilerimin hayatını değiştirmek için bu zorlu yolda onlara rehberlik edeceğim\" dedi.

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