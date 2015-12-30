Zornguldak'ın 7 bin nüfuslu beldesine 7 termik santral

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı 7 bin 776 nüfuslu Çatalağzı Beldesi'nde yeni üç santralin kurulmasına izin çıkmasıyla birlikte beldede 7 termik santrali faaliyet gösterecek.

Şu anda faaliyet gösteren üç termik santral ile birlikte yaklaşık 1800 megavatlık enerji üretilirken Çatalağzı Belediye Başkanı CHP'li Adnan Akgün, konutlarda ve termik santrallerde günde 17 bin ton kömürün yakıldığı beldede hava kirliliğinin yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Açılacak santrallerle birlikte üretim 5 bin megavata ulaşırken tüketilen kömür miktarının da artacak olması beldede protestolara yol açıyor.

DHA’dan Gürkay Gündoğan’ın haberine göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'ne bağlı 7 bin 766 nüfuslu Çatalağzı Beldesi'nde faaliyette olan üç termik santrale ek olarak bir santralin yapımı sürerken, yeni üç santral kurulması için yapılan başvuruya da onay çıktı. 'Çevresel Etki Değerlendirme' (ÇED) süreçleri devam eden üç santralin devreye girmesiyle beldede özel sektöre ait 7 termik santral faaliyet gösterecek.

Çatalağzı Beldesi'nde 300, 160 ve 1300 megavatlık 3 termik santral faaliyetini sürdürüyor. 1300 megavatlık 4'üncü termik santralin inşaatı sürerken 700, 660, 165 megavatlık yeni 3 santral için yapılan başvurular da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kabul edildi. Beldede 3 yeni termik santral yapılmasının planlanması tepkiye yol açtı. Bu termik santraller için farklı tarihlerde halkı bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen ÇED toplantıları, protestolar nedeniyle yapılamadı. ÇED süreçleri devam eden 3 santralin de devreye girmesiyle 7 bin 766 nüfuslu beldede 3 farklı firmaya ait toplam 7 termik santral faaliyet göstermiş olacak.

Belediye Başkanı kefen giyerek protesto etti

Geçen 16 Aralık'ta beldede 165 megavatlık santral için yapılan ÇED toplantısını kefen giyip tabuta girerek protesto eden Çatalağzı Belediye Başkanı CHP'li Adnan Akgün, termik santrallerin halkı isyan noktasına getirdiğini söyledi. Başkan Akgün, konutlarda ve termik santrallerde günde 17 bin ton kömürün yakıldığı beldede hava kirliliğinin yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. 2 kilometrelik alan içinde yaklaşık 5 bin megavatlık 7 termik santralin faaliyet göstermesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Başkan Akgün, şöyle dedi:

"Şu an Çatalağzı'nda termik santrallerde ve konutlarda günde 17 bin ton kömür yanıyor. ÇED süreci devam eden santraller devreye girdikten sonra bu 30 binli rakamlara çıkacak. Bu saatten sonra biz artık santral istemiyoruz. Çatalağzı insanları bunun yeterince sıkıntısını çekti. Yeterli fedakarlığı yaptılar. Bir 2 bin megavatlık daha santral yapılmasın. Bunlardan vazgeçilsin. Buradaki insanların da yaşam hakkı var. Burada bu civarda insanlar canlı canlı tabuta giriyorlar. Ben de bunu anlatmaya çalıştım. Herkes elini vicdanına koyup düşünsün."

“Belde halkına iş baskısı”

Çatalağzı Çevre Koruma Derneği Başkanı Kadir Orhan da, beldede her evden bir kişinin ya bu santrallerde çalıştığını ya da iş vaadinde bulunulduğunu söyledi. Bu yüzden halkın çok fazla sesini çıkaramadığını savunan Kadir Orhan şöyle konuştu:

"Belde halkının çoğunun bir şekilde termik santralle ilişkisi var. Şirketler psikolojik baskı yapıyorlar. Bu projelerin hepsi tamamlandığında bu bölgede yaklaşık 5 bin megavatlık santral faaliyette olacak. Bu gerçekten çok vahim bir durum. Türkiye’de bu kadar gücün bir arada bulunduğu bir termik santral kampüsü yok"

Valilik rapor hazırlayacak

Zonguldak Valiliği de bölgedeki termik santrallerin mevcut durumunun incelenerek, insan ve çevre sağlığına etkisinin belirlenmesi için çalışma yapılmasına karar verdi. Valilik, Bülent Ecevit Üniversitesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, özel bir mühendislik firması ile çevre derneklerinin temsilcilerinden oluşan heyetin bölgedeki incelemesinden sonra rapor hazırlanacak.