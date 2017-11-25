Zorlu'dan "kadın ve kız çocuklarına şiddete karşı" turuncu destek

İstanbul, 25 Kasım (DHA) - Zorlu Grubu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi\'nin (UN Women) dünya çapında gerçekleştirdiği \"Kimseyi geride bırakma: Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete son ver” temalı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası’na destek verecek.

Birleşmiş Milletler’in her yıl, Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım’da başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren kampanyanın bu yılki teması; “Kimseyi geride bırakma: Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete son ver” olarak belirlendi.

Zorlu Grubu\'nun da katıldığı kampanya kapsamında Levent 199 ve Zorlu Center, 25 Kasım ile 10 Aralık tarihleri boyunca turuncu renk ile aydınlatılacak. Ayrıca Zorlu Grubu çalışanları 16 gün boyunca turuncu renkte rozet, kravar ve fular gibi aksesuarlar takarak kampanyaya destek verecek. Grup çalışanları, kampanya süresince düzenlenecek çeşitli aktivitelerle konu üzerine düşünme, bilgilenme fırsatı yakalayacak ve sosyal medya hesapları üzerinden de bireysel desteklerini sürdürecek.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri\'ne imza atmış bir grup olarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerinin güçlendirilmesine yönelik birçok adım attık ve atmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, UN Women’ın kadına ve kız çocuklarına şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla \'Kimseyi geride bırakma: Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete son ver\' sloganı ile organize ettiği kampanyasında biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. Kabul etmek gerekir ki günümüzde dünya genelinde kadınlara yönelik birçok sorun bulunuyor. Oysa toplumsal ve ekonomik olarak güçlü olmanın, gelişmişliğin birincil koşulu kadın- erkek omuz omuza çalışmak, üretmek… Türkiye olarak bu konuda atacağımız çok adım ve yapacağımız çok iş var” dedi.

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