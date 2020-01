Zorlu PSM, 5. sezon programının ilk isimlerini açıkladı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ZORLU Performans Sanatları Merkezi, 5‘inci sezon programının ilk etkinliklerini açıkladı.

Dünyaca ünlü büyük prodüksiyonları başarıyla sahnesine taşıyan Zorlu Performans Sanatları Merkezi, 5’inci sezonda düzenlenecek ilk etkinliklerin programını açıkladı.

Zorlu PSM, BKM işbirliğiyle müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group’u sahnesine taşıyacak. Dev prodüksiyon, eşsiz enstrümanlar, etkileyici teknolojik detayların buluştuğu şaşırtıcı ve heyecan verici interaktif performanslarıyla Blue Man Group, Milano, Viyana ve Barselona’nın da aralarında olduğu Avrupa şehirlerinin ardından, 13 Şubat - 4 Mart 2018 tarihleri arasında 24 performansla Zorlu PSM\'de olacak.

MIX Festival ise bu sezon 15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalin açıklanan ilk isimleri arasında, Selda Bağcan & Boom Pam, Modestep (Live), Electro Deluxe, The Wedding Present, Cem Adrian, Goose, Mustafa Özkent, Kabus Kerim, Manuş Baba, Slam, Jakuzi, Motorama, Gökçen Kaynatan, Donae’o, Dagamba, Son Feci Bisiklet, SX, She Drew The Gun, Dudu Tassa&The Kuwaities, Akın Sevgör ve The Away Days yer alıyor.

SÓNAR ISTANBUL 30-31 MART’TA

Dünyanın en ünlü elektronik müzik, yaratıcılık ve teknoloji festivali Sónar Istanbul, 30-31 Mart 2018 tarihlerinde müzikseverlere yine bambaşka bir deneyim yaşatacak. Müzik programında, elektronik müzik dünyasında her biri kendi alanında başarıya ulaşmış değerli grupları ve prodüktörleri konuk edecek Sónar Istanbul, kültür-sanat sahnesinin dinamiklerini ele alan Sónar+D bölümüyle bu sezonda da diğer festivallerden ayrışıyor. Festivalde yer alacak sanatçı ve gruplar, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Zorlu PSM Caz Festivali, bu sezon The Australian Pink Floyd Show, Gregory Porter ve Stacey Kent ‘in de aralarında bulunduğu pek çok ismi ağırlayacak. Festivalin diğer isimleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ZORLU ÇOCUK SANAT FESTİVALİ İLK KEZ DÜZENLENECEK

Zorlu PSM, 5. sezonunda çocuklara yepyeni bir festival armağan ediyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu çatısı altında, sömestr tatili boyunca gerçekleşecek. Zorlu Çocuk Sanat Festivali; çocukları ve ailelerini her gün dopdolu içeriklerle Zorlu PSM’nin farklı mekanlarında ağırlayacak.

TOM ODELL GELİYOR

Zorlu PSM, her sezonunda olduğu gibi 5. sezonunda da farklı türlerin en sevilen sanatçı ve gruplarını sahnesinde ağırlayacak. 23 Eylül’de BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 27 Eylül’de etkileyici sözler ve zarif yorumuyla Michael Kiwanuka, 3 Ekim’de elektronik müzikte ezberleri bozarak kendi özgün tarzını ortaya koyan prodüktör Nicolas Jaar, Atlantis Yapım işbirliğiyle 26 Ekim’de daha 7 yaşında ailesini Marlene Dietrich’e benzetilen sesi ile büyüleyen Fransız şarkıcı Patricia Kaas,27 Ekim’de electro-pop ve technonun dinamik ikilisi HVOB ve Winston Marshall, 16 Kasım’da sesinde Fas ve İran\'ın kültürel mirası gizli, müzisyen Mor Karbasi ve 4 Aralık’ta İngiliz elektronik müzik grubu Lamb, Zorlu PSM Ana Sahne’de yer alacak.

MOVIES İN CONCERT SERİSİNDE KÜLT ESERLER GÖSTERİLECEK

Zorlu PSM’nin dev ekranında yapılan film gösterimiyle eş zamanlı olarak film müziklerinin canlı seslendirildiği Movies in Concert serisi bu sezon, 6-7 Ekim’de La La Land, 3-4 Kasım’da Harry Potter ve Felsefe Taşı, 13-14 Nisan 2018’de The Lord of the Rings – Return of the King filmleriyle sürecek.

“VESTEL GURURLA YERLİ” KONSERLERİNDE YERLİ MÜZİK SAHNESİNİN EN SEVİLEN İSİMLERİ AĞIRLANACAK

Yerli sahnenin en sevilen isimlerinin ağırlandığı ve 3. sezondan bu yana süren “Vestel Gururla Yerli” konserleri kapsamında 5. sezonda 26 Eylül’de Gökhan Türkmen, 30 Eylül’de İlhan İrem “Hep Bir Ümit Uğruna”, 3 Ekim’de Burhan Öçal & İstanbul Oriental Ensemble, 10 Ekim’de Cem Adrian, 17 Ekim’de Emre Altuğ, 24 Ekim’de Yeni Türkü, 30 Ekim’de Fazıl Say & Nicolas Altstaedt ‘4 Cities’, 31 Ekim’de Ahmet Aslan, 14 Kasım’da Nazan Öncel, 5 Aralık’ta Cenk Eren ve 12 Aralık’ta Ümit Besen sevenleriyle bir araya gelecek.

ALTERNATİF ETKİNLİKLER, YENİLENEN YÜZÜYLE ZORLU PSM STUDİO’DA

Zorlu PSM’nin özgün atmosferi ve etkileyici ses performansıyla birçok unutulmaz etkinliğe ev sahipliği yapan sahnesi Studio, yenilenerek 5. sezona hazırlanıyor. 800 kişiye çıkan izleyici kapasitesiyle Studio’da ağırlanacak ilk isimler arasında, Japon post rock grubu MONO, drum and bass ve elektronik müziğin kilometre taşlarından, yeni \"audio-visual\" şovuyla Roni Size, Garanti Caz yeşili kapsamındaki Portico Quartet, Brazzaville, John Maus, Aeroplane, Betoko, ADULT, Jeton Records ve Zorlu Psm işbirliğiyle technonun önemli isimlerinden Pig & Dan, Coyu, Christian Smith ve Matrixxman bulunuyor.

LOKALİZE SERİSİ YENİ SEZONDA DETAYLANARAK BÜYÜYOR

Yerli sahnenin yeni nesil müzisyenlerinin ağırlandığı Lokalize serisi kapsamında 30 Eylül’de Hey! Douglas, Warm Up & After Party Style-Ist; 11 Ekim’de Kökler Filizleniyor, Agabando, 12 Ekim’de Ediz Hafızoğlu \"Nazdrave ‘’ 13 albüm lansman konseri, 14 Ekim’de Son Feci Bisiklet albüm lansman konseri, 19 Ekim’de The Away Days, In Hoodies, Al\'York, 26 Ekim’de İnsanlar After Party Islandman, 2 Kasım’da Korhan Futacı & Kara Orkestra Ön Grup Nihil Piraye, 29 Kasım’da Deniz Tekin, 1 Aralık’ta Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, 27 Aralık’ta Gevende Ön Grup Roadside.Picnic, 24 Ocak 2018’de Gökhan Türkmen Akustik etkinliklerine ev sahipliği yapılacak.

ZORLU PSM’NİN SEZON BOYUNCA TAKVİMİNDE YİNE TİYATRO VAR

Zorlu PSM, sahnelerinde kendi prodüksiyonu olan oyunların yanı sıra, İstanbul’un her iki yakasındaki prestijli 19 farklı tiyatro topluluğunun 31 değerli oyununu ağırlayacak.

Zorlu PSM prodüksiyonu ve Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle sahneye konan ve 3. sezonuna adım atan Yoldan Çıkan Oyun, Anadolu yakasının değerli tiyatro salonu Oyun Atölyesi’nden Haluk Bilginer’in başrol oynadığı Pencere, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’ndan Yatak Odası Diyalogları ve Frankenstein, Müşterek’ten 39 Basamak sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek. Bu oyunların dışında, Kürk Mantolu Madonna, Mutluluk, Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi ve Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi sergilenecek diğer oyunlardan bazıları olacak. Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye konan Karton Şehir ve Lunapark Gezegeni yine çocuklar için ücretsiz olarak sahnelenmeye devam edecek.

ROYAL OPERA HOUSE VE BOLSHOI BALLET GÖSTERİMLERİ ZORLU PSM’DE

Dünyanın önde gelen köklü sanat kuruluşlarından Royal Opera House ve Moskova’nın ikonik sanat topluluğu Bolshoi Ballet temsillerinin gösterimleri, 5. sezon boyunca Zorlu PSM’de izlenebilecek. Bolshoi Ballet gösterimleri kapsamında; 8 Ekim’de The Taming Of The Shrew, 19 Kasım’da Le Corsaire, 17 Aralık’ta The Nutcracker, 21 Ocak 2018’de The Lady Of The Camellias, 18 Şubat 2018’de Romeo & Juliet, 18 Mart 2018’de Giselle, 29 Nisan 2018’de The Flames of Paris Zorlu PSM Studio ekranına taşınacak.

20 Eylül’de Otello, 23 Ekim’de The Magic Flute, 30 Ekim’de La Boheme, 27 Kasım’da Alice\'s Adventures, 22 Ocak 2018’de The Nutcracker, 5 Şubat 2018’de Rigoletto, 5 Mart 2018’de Tosca, 2 Nisan 2018’de The Winter’s Tale, 16 Nisan 2018’de Carmen, 14 Mayıs 2018’de Bernstein Centenary, 21 Mayıs 2018’de Macbeth, 28 Mayıs 2018’de Manon, 9 Temmuz 2018’de ise Swan Lake, Royal Opera House gösterimleri kapsamında Zorlu PSM’de gösterilmeye devam edecek.

DİGİ.LOGUE, ZORLU PSM’DE ETKİNLİKLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Zorlu Holding ve Zorlu PSM’nin; dijital dönüşümün, farklı disiplinlerle kesişmesini ve yaratıcı endüstride olan, bu dünyayı anlamak, yeteneklerini geliştirmek isteyen herkesi ortak bir ağda buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Digi.logue, 13 Eylül- 30 Ekim tarihleri arasında Digi.logue Space’te “Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları” sergisine ev sahipliği yapıyor. Digi.logue Summit ise sergiyle aynı tema kapsamında; 28 Eylül’de Drama Sahnesi’nde gerçekleşiyor. Her iki etkinlik, 15. İstanbul Bienali paralel etkinliklerinde de yer alıyor.

Digi.logue 2. yaşında, kültür-sanat dünyasından farklı aktörlerle de işbirliğini pekiştirerek British Council’ın AltCity projesinin İstanbul ayağındaki iş ortağı oluyor. Proje kapsamında; Dijital Sanat Rezidans Programı’na ve bu süreç sonrasında ortaya çıkacak sanat eserlerinden oluşacak ve 14 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında Digi.logue Space’te yer alacak sergiye ev sahipliği yapıyor.

ZORLU PSM ALANLARINDA KURUMSAL VE MİSAFİR ETKİNLİKLER

12-15 Ekim Mercedes - Benz Fashion Week İstanbul ve 15 Eylül tarihinde MBFWI kapanış partisindeki The Magician ile sahne üstü ayakta konser, 6-10 Kasım Brand Week Istanbul, 7 Eylül Redbull Canlı Sahne: MFÖ konseri, 27 Eylül Redbull Canlı Sahne: Selda Bağcan&Boom Pam konseri, 11-12 Kasım Fashion Film Festivali , 15 Kasım tarihinde David Helfgott Piu Entertainment organizasyonuyla ve 11 Eylül 2017 “New York Gypsy All Stars ft. Brenna Maccrimmon & Ara Dinkjian” , 14 Eylül 2017 “Souad Massi ft. Serkan Çağrı” Klarnet Festivali kapsamında Zorlu PSM mekanlarında gerçekleşecek etkinlikler arasında yer alıyor.

(FOTOĞRAF)