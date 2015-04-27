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Yaşam

Zorlu Holding'in patronu ve eşi ölümden döndü

10 metre yükseklikten sert iniş yapan helikopterde bulunan dört kişi yaralandı

27 Nisan 2015 12:53

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve eşi de aralarında bulunduğu 6 yolcu ve 2 pilotun bulunduğu helikopter, Dalaman'dan İstanbul'a giderken, motor arızası nedeniyle Aydın'ın Karacasu İlçesi yakınlarında sert iniş yaptı.

Zorlu Grubu'na ait Bell- 430 tipi helikopterde bulunanlardan 4 kişi yaralanırken, Ahmet Nazif Zorlu ve eşi Zülal ve 2 pilot yara almadan kurtuldu. Kaza dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ve eşi ile Prof. Dr. Yunus Aydın, Nurcan Aydın, Ayşe Nilgün Aydın ve Nurhan Karabacak'ı İstanbul'a götürmek için Dalaman'dan havalanan helikopter Aydın semalarına geldiğinde motorların biri arızalandı. Pilotlar Akın Yağmurlu ve Gülten Karaçay zorunlu iniş için Aydın'ın Karacasu İlçesine bağlı daha önce belde olan Yenice Mahallesi'ndeki Sırma Su Tesisleri pistine inişe geçti.

 

Sert inişte 4 yaralı

 

Piste yaklaştığı sırada kontrolden çıkan helikopter, 10 metre yükseklikten sert iniş yaptı. Kazada helikopterde bulunanlardan beyin cerrahı Prof. Dr. Yunus Aydın, Nurcan Aydın, Ayşe Nilgün Aydın ve Nurhan Karabacak yaralandı. Ahmet Nazif Zorlu, eşi Zülal ve pilotlar, kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Nazif Zorlu ve eşi, bir süre sonra gönderilen başka bir helikopterle Aydın'dan ayrıldı.

 

Zorlu Holding'den açıklama

 

Aydın'ın Karacasu İlçesi yakınlarında, içinde Ahmet Nazif Zorlu ile eşinin de bulunduğu belirtilen, Zorlu Grubu'na ait Bell- 430 tipi helikopterin motor arızası nedeniyle sert iniş yapmasının ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan 4 kişi taburcu edilirken, konuyla ilgili olarak Zorlu Holding'den yapılan açıklamada, "Grubumuza bağlı havacılık şirketimiz Zorlu Air'e ait Bell-430 tipi helikopter, bugün saat 15.25'te Aydın'ın Karacasu ilçesinde teknik arıza nedeniyle kontrollü iniş yapmıştır. Helikopterde bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Zorlu, misafirleri ve mürettebattan hiç kimse yaralanmamıştır ve sağlık durumlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yaşanan bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, herkese geçmiş olsun dileriz" denildi.

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