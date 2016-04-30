"Zorlu Holding, eski karayolları binasının yerine yeni bir gökdelen inşa etmek istiyor"

Cumhuriyet gazetesi, Zorlu Holding'in eski karayolları binasının yerine yeni bir gökdelen inşa etmek istediğini öne sürdü. "Zorlu'nun hayali yeni bir hançer" başlığıyla yayımlanan haberde, "Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ‘hançer’ dediği Zorlu Center’ın önüne yeni bir gökdelen dikme planı yargıdan dönen Zorlu Holding, bilirkişi değişikliğiyle amacına ulaşmayı hedefliyor. Karayolları binasının arsasına New York’taki ikiz kulelerin yerine yapılan gökdeleni dikmeyi planlayan holding, yeni bilirkişi raporunu bekliyor" ifadeleri yer aldı.

Aykut Küçükkaya'nın imzasıyla yayımlanan (30 Nisan 2016) haber şöyle:

"Zincirlikuyu’daki eski karayolları arazisine ‘siluet tartışmaları’ odağında kentin en tartışmalı projelerinden Zorlu Center’ı inşa eden Zorlu Holding, bitişiğindeki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nü de 2009’da ihale karşılığında satın almıştı. Şirket kültür varlığı olarak tescilli, Türkiye’nin ilk asma cepheli binasının korunacağını duyurmuştu. Zorlu Holding karayolları binası yıkıldıktan sonra farklı bir süreç izledi. Bina üzerindeki kültür varlığı tescilinin iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na dava açtı. Ve bu davayla ilgili 2016’da önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne sunulan bilirkişi raporu binayı bir kez daha kültür varlığı olarak tescilliyordu.

Davada sundu

Zorlu Holding mahkemeye başvurarak ‘bilirkişi raporunun’ dikkate alınmamasını talep etti

Bu talep sırasında Zorlu Holding mahkemeye kamuoyunda tartışma yaratacak projeyi şu ifadeyle önerdi: “Bu yapının eskiden bulunduğu alanda mutlaka yeni bir yapı inşa edilmesi gerekli ise, New York’ta 11 Eylül saldırısında yıkılan ikiz kuleler örneğinde görüldüğü üzere, aynı konumda onların kopyalarının yeniden inşası yerine, saygıdeğer bir anafikir ile tamamen yeni One World Trade Center Building projesini geliştirme yaklaşımını tercih etmek ve böylece gerçek anlamda mimari/kentsel simge yaratmanın çok daha doğru ve benimsenebilir...”

İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nden iki önemli karar

1) Yeni bilirkişi atandı

Zorlu’nun ‘bilirkişi raporunu dikkate almayın’ talebini kabul eden mahkeme heyeti, karayolları binasını kültür varlığı olarak gören bilirkişi raporunu çelişkili ve soyut buldu ve yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verdi.

2) The Marmara kültür varlığı mı?

İstanbul 10. İdare Mahkemesi Zorlu’nun dava açtığı Kültür Bakanlığı’na Türkiye’de yüksek yapıların ilk örneklerinden olan Ankara’daki Emek İşhanı ve İş Bankası Genel Müdürlük binası ile İstanbul’daki Ceylan Otel (eski ismi Sheraton), Odakule İş Merkezi, The Marmara’nın (eski ismi Etap Marmara) kültür varlığı olarak tescil edilip edilmediğini sorulmasını kararlaştırıldı.