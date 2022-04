Zorlu Grubu: 33 bin çalışana ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ eğitimlerine başlıyoruz

T24 Ekonomi

Zorlu Holding, “Akıllı Hayat 2030” adı verilen sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında “Eşit Bi Hayat Mümkün” projesiyle hayata geçirdiği “toplumsal cinsiyet eşitliği” uygulamalarıyla kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımının güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğini açıkladı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, “Eşitlik ve adalet ilkesine dayalı bir dünya düzenini ancak hep birlikte bir seferberlikle kurgulayabiliriz. Bu yıl yaklaşık 33 bin Zorlu Grubu çalışanını kapsayan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine başlıyoruz” dedi.

Zorlu Grubu’ndan yapılan açıklamada, “Grubun çeşitli sektörlerinden gönüllü yaklaşık 100 kişilik bir çalışma grubuyla ve komiteyle beraber yönetilen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla grup içerisinde bir dönüşüm yaşanıyor. Beş ana sektörde, 33 bine yakın çalışanıyla Zorlu Grubu’nda, toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalar; çeşitlilik ve kapsayıcılık ekseninde söylem, iş ortamı ve iş birlikleri başlıkları altında stratejik yol haritasıyla ele alınıyor” bilgisi verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne referans vererek açıklama yapan Zorlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik, şu görüşleri dile getirdi:

“Tüm dünyada kadınların uğradığı ayrımcılık ve eşitsizlikler, toplumsal ve ekonomik sonuçlar doğuruyor. Anlık çözümlerden ziyade, herkesin elini taşın altına koyduğu, sistem temelli bir dönüşüme ihtiyacımız var. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında fırsat eşitliğini hayatın her alanında savunuyoruz. Eşitlik ve adalet ilkesine dayalı bir dünya düzenini ancak hep birlikte bir seferberlikle kurgulayabiliriz. Bunun için katılımcı bir yaklaşımla, ortak akılla bütüncül çözümler üretmeye odaklanmalıyız. Zorlu Grubu olarak, ‘Herkes için Eşit Bi'Hayat mümkün’ diyerek bu konuda değişimi tetikleyen birçok aksiyon alıyoruz. Kadınların hayatın her alanında, özellikle de ev içinde yoğun emekle çalıştığını biliyoruz. Küresel salgın ile birlikte bu yük gözle görülür biçimde arttı. Evde geçirilen süre artarken uzaktan çalışma düzeni ile de birlikte ev işleri ve çocuk- yaşlı bakım dahil birçok işi kadınlar üstlendi. Her geçen gün de savaş, göç, yoksulluk gibi meseleler derinleşiyor; kadınlar ve çocuklar için eşitsizlikler artıyor, koşullar zorlaşıyor. İş dünyasında ise iş-yaşam dengesine gereken özenin gösterilmemesi, eşitlikçi ve kapsayıcı yaklaşımların eksikliği, dışlayıcı uygulamalar, ücret adaletsizlikleri, cam tavanlar, zayıf şirket kültürleri bu koşulları zorlaştırıyor. Eşitlik elimizde ve biz istersek bunu hep birlikte değiştirebiliriz. Ancak bunun için kadınları daha fazla dinlemek, temsiliyetlerinin güçlenmesini sağlamak ve kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla fırsat eşitliği ilkesine dayanan, ortak akıl ve ruhla bütüncül çözümler üretmeye odaklanmalıyız.”

“Eşit Bi’Hayat”

Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışıyla geçen yıl “Eşit Bi’Hayat” manifestosunu yayımladıklarını belirten Selen Zorlu Melik, şunları söyledi:

“Manifesto doğrultusunda söylem, iş ortamı, paydaşlarla iş birliği dahil her alanda fırsat eşitliğini gözeterek hareket etmeyi hedefleyen bir iş kültürünü adım adım inşa ediyoruz. Bu yıl da yaklaşık 33 bin Zorlu Grubu çalışanını kapsayan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine başlıyoruz. Alanında uzman kurumlarla iş birliği içerisinde, oldukça kapsamlı bir müfredat hazırladık. Bu eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili temel kavramların daha da pekiştirilmesini, konuyla ilgili bilgi düzeyini ve duyarlılığı bir adım öteye taşımayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz ve herkesin kullanımına açık olan Eşit Bi’Hayat Sözlüğü ve kurum içinde ofis programlarında hayata geçirdiğimiz otomatik söylem kontrol mekanizmasıyla, günlük hayatta ve Grup olarak yürütülen iletişim çalışmalarımızda cinsiyetçi söylemlerden uzak durulması ve bu konuda farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz. Ayrıca şiddete ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı olan bir kurum olarak ‘Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası’nı da yayımladık. 2021 yılında toplumda şiddete yönelik farkındalık oluşturmak, şiddet türlerini anlatmak ve insanlara şiddete maruz kalmaları durumunda başvurulabilecek kanallar ile ilgili yol göstermek adına bir iletişim kampanyası başlattık.”

“Kadınların önündeki görünür ve görünmez engeller…”

“Kadınların önündeki görünür ya da görünmez engelleri kaldırmak için çalıştıklarını; eğitimden dildeki cinsiyetçi söylemlerin değişmesine, kadına yönelik şiddetin önlenmesinden kadın çalışan ve yönetici sayısının artırılmasına kadar birçok konuda aksiyon aldıklarını” dile getiren Selen Zorlu Melik, şöyle devam etti:

“Sürdülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda 100 ayı aşkın bir süre kaldı ve zaman giderek daralıyor. Tüm başlıklarda, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında, farkındalık yaratmanın da ötesinde çok daha somut adımlar atmamız gereken bir dönem. Biz de 2015 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s) imzacısı olan bir kurum olarak eşitliğin bizim elimizde olduğu bilinciyle özellikle de son 5 yılda toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı birçok çalışma başlatmış bulunuyoruz. Hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, önyargılardan ve ayrımcılıktan uzak durmak aslında bizim elimizde. Eğer istersek her birimiz bu değişim ve dönüşüme liderlik edebiliriz. Daha iyi, daha eşit bir geleceği hep birlikte kurgulayabiliriz.”