Zorlu Enerji'nin kalibrasyon merkezi Gaziantep'te kuruldu

İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Zorlu Enerji, Doğu Anadolu bölgesinin ilk ve tek kalibrasyon merkezi “Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi”ni Gaziantep’te kurdu.

Toplam 1,200 metrekare açık alan üzerinde, 600 metrekarelik bir kapalı alanda inşa edilen Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi yılda 100 bin adet sayaca hizmet verebilecek.

Zorlu O&M Genel Müdür Yardımcısı Ömer Harun Örge, doğal gaz hizmet sektöründe kalite ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için kalibrasyonun büyük bir önem arz ettiğini söyledi ve ekledi: “Ülkemizde; çevreci, ekonomik ve güvenilir bir yakıt olan doğal gazın ve faturalandırılmasına araç olarak kullanılan sayaçlarının kullanımı her geçen daha da artıyor. Bu yüzden doğal gaz sayaçlarının ölçüm doğruluğunu sağlayan kalibrasyon merkezlerine ciddi bir ihtiyaç var. Bizim kurduğumuz Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi bağımsız ve tarafsız bir laboratuvar olarak, titizlikle yaptığı kalibrasyon testleri ile tüketicilerin bu konudaki ihtiyaçlarını tam ve güvenli olarak karşılamaktadır.”

Zorlu O&M Kalibrasyon Merkezi, doğal gaz dağıtım şirketleri ve diğer müşterilerin yanı sıra kalibrasyonu yapılan doğal gaz sayaç kullanıcılarının geribildirimleri de göz önünde bulundurularak tasarlandı. Kalibrasyon Merkezi ayrıca TSE tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Standardının ”Deney Kalibrasyon Laboratuvarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardında belirtilen gereksinimleri de yerine getiriyor. (Fotoğraflı)