Zorlu Enerji Pakistan’ın ilk hibrit enerji santrali için ön lisans aldı

İstanbul, 11 Kasım (DHA) - Pakistan’daki ilk rüzgâr enerjisi santralini kuran Zorlu Enerji, bu yıl açıkladığı iki güneş enerjisi projesinin ardından, aynı sahada rüzgâr ve güneş enerjisini birlikte kullanacak hibrit santral için yaptığı ön lisans başvurusuna onay aldı.

Zorlu Enerji Pakistan’daki büyümesini sürdürüyor. Bu yıl toplam 300 MW’lık güneş enerjisi projesi için Pakistan’la anlaşma imzalayan Zorlu Enerji, yeni bir atılımda bulunarak Jhimpir Rüzgâr Sahası’nda kurulacak 30 MW’lık hibrit santral için yaptığı ön lisans başvurusuna olumlu yanıt aldı.

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak Zorlu Enerji\'nin yeni projeleriyle aynı anda iki yenilenebilir enerji kaynağından yararlanacaklarını ve sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlara odaklanacaklarını söyledi. Ak konuyla ilgili, “Pakistan, bizim için dost ülke olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarımızda önemli bir merkez. Pakistan’da ilk rüzgar enerjisi projesini hayata geçirmiş bir şirket olarak, güneş enerjisinde de kurulu gücü 300 MW’a ulaşan bir yatırım için geçtiğimiz aylarda harekete geçmiştik. Hibrit özelliği ile Jhimpir Rüzgâr Sahası’ndaki mevcut kurulu rüzgâr enerjisi üretim tesisini güneş enerjisi ile destekleyecek bu yeni yatırım ise Zorlu Enerji’nin tüm projelerinde inovasyon odaklı olduğunu gösteren iyi bir örnek olacak” dedi.

Pakistan’daki rüzgar santraliyle ülkenin ilk Gold Standard sertifikasına sahip olan Zorlu enerji\'nin yeni hibrit santral girişimi Pakistan\'daki yenilenebilir enerji projelerinde yeni bir adımı simgeliyor.