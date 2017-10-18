Zorlu Enerji 41. GRC Kongresi’nde Türkiye’deki jeotermal enerji alanına yönelik gelişmeleri paylaştı

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – ABD’nin Salt Lake City şehrinde gerçekleşen ve uluslararası alanda, jeotermal sektöründe dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 41. Gothermal Resources Council Kongresi’ne (GRC) katılan Zorlu Enerji, Türkiye’deki jeotermal enerji alanına yönelik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Kongreye “Türk Jeotermal-Kalkınma, İnşaat ve Operasyon Perspektifleri” konulu makale ile Zorlu Enerji adına katılan Proje Geliştirme ekibinden Ulaş Karaağaç ve Kıdemli Uzman Ural Halaçoğlu ekibi, aynı isimli bir sunum yaptı.

41. GRC Kongresi sonrası görüşlerini paylaşan Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Ali Kındap, kongrenin Türkiye’nin jeotermal enerji alanındaki çalışmaları ve Zorlu Enerji’nin jeotermal kaynaklara dayalı yatırımlarını uluslararası düzeyde anlatılabildiği, çok verimli bir etkinlik olduğunu dile söyledi ve ekledi:

“Bu ve bunun gibi etkinliklerde hem şirketimizin gelişimini hem de ülkemizin jeotermal alanındaki potansiyelini anlatma imkanı yakalıyoruz. Kongre’deki sunumda da ifade ettiğimiz gibi Türkiye’de jeotermal enerjinin potansiyeli ve geleceği hakkında oldukça umutluyuz. Jeotermal enerjinin gelişmesinde dört taşıyıcı kolon olan; kaynaklara ilişkin güvenilir veriler, etkin kurumlar, destekleyici politikalar ile finansman kaynaklarına yönelik gelişimimizi devam ettirdikçe çok daha başarılı işlere imza atacağız. Özellikle yüksek teknolojinin kullanımında alacağımız mesafe ile ihtiyaç duyduğumuz üst düzey ekipman üretme kapasitemizi daha da genişleterek bu konuda uluslararası pazarda daha da rekabetçi olabiliriz. Biz Zorlu Enerji olarak mühendislik, tedarik, inşaat hizmetlerini, bakım, onarım ve işletme hizmetlerini tamamlayan entegre yapımızla fark yaratmış bir şirketiz. Bu yetkinliğimizi üst düzey teknolojiyle geliştirmeye devam edersek çok daha iyisini başarabileceğimize inanıyorum.”