Zorlu Center'da da siluet tartışması; tüm binaların yüksekliği 100 metreye yuvarlanmış!

Eski 4 bakan hakkındaki 17 Aralık fezlekelerinin eklerinden çıkan “Zorlu Center’ın yasal dinleme kayıtları”na göre Zincirlikuyu’da da ‘siluet’ tartışması yaşanmış. Resmi belgelere ve yasal dinleme kayıtlarına göre Zorlu Center’da sadece bir binanın yüksekliği 100 metre olması gerekirken, tüm binaların yüksekliği 100 metreye yuvarlanmış.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre bu durum eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekeye “Plan notlarında yeni yapılacak binaların yüksekliğinin kademeli olarak (75-85-88-100 m) yapılması ve 100 metre yüksekliği aşmaması gerekirken tüm yeni yapıların yüksekliğinin 100 metre olduğu bu durumun İstanbul 3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan proje plan notlarına aykırı olduğu” notuyla girmiş. Hem fezlekede hem de resmi belgelere ortaya çıkan konut fazlalığı da rakamla girmiş. İmar Kanunu’na aykırı olarak fazladan “tam 125 adet” konut yaratılmış. Yine bu önemli ayrıntıya Bayraktar hakkındaki fezlekede, “Projede 86 bin m2 fazladan inşaat alanının bulunduğu, ayrıca plan notlarına aykırı olarak yapılan 125 adet konut, yeşil alan olarak gösterilen alanlarda fonksiyon dışı kullanım bulunduğu, binaların yüksekliğinin imar planlarına aykırı olduğu anlaşılmıştır” ifadesiyle yer verilmiş.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasındaki önemli dosyalardan biriydi ‘Zorlu Center’... Cumhuriyet, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla bir kez daha gündeme gelen ve Zincirlikuyu’da yükselen bu dev binalarla ilgili Zorlu Center’daki ‘siluet’ tartışmasını resmi belgeler ve dinleme kayıtları ışığında gündeme getiriyor. Tarih: 14 Eylül 2013... Telefonun bir ucunda Erdoğan Bayraktar, diğer ucunda 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ayyıldız bulunuyor. Ayyıldız, Bayraktar’a siluet konusuyla ilgili çok önemli bir bilgi veriyor... Ahmet Ayyıldız: Bir de onun şeyi var, mesafe var, ona şey yapmıyoruz artık onu anıtlar kurulu onaylamış yani, mesela kademeli olarak katların yüksekliği ayarlanması lazım, en sonunda 100 metreye ulaşması lazım, o kademeli yükseklikleri yapmamış, hepsini 100’er metre yapmış, ama şeyden onaylanmış yeni kültür varlıklarından onaylanmış. Erdoğan Bayraktar: Kültür varlıkları, kültür varlıkları karışamaz ki yetki orada bizde.

A.Y.: Yok yok.

E.B.: Kültür varlıklarından görüş sen hee...

A.Y.: Önceden önceden onaylanan proje diyorum silueti...

Bürokratına güvenemiyor!

Tarih: 16 Eylül 2013... Bayraktar, Ayyıldız’la görüşmesinden iki gün sonra, bu kez yine 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimlerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul 2 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Erdal’la görüşüyor. Bayraktar’ın, Ayyıldız’la ilgili çekincesi telefona yansıyor...



Mehmet Erdal: Evet.

Erdoğan Bayraktar: Orada çaktırmadan nedir emsal harici ne kadar metrekare kullanıyorsa bilmiyorum, onu sen daha iyi bilirsin, o çaktırmadan o işlerden tabii sen çok iyi anlamazsın, Ahmet anlar, Ahmet AYYILDIZ ama Ahmet de biraz sanki onların tarafını tutuyor gibi, yani biraz herhalde çok etki altında bıraktılar onlar ama Ahmet sağlam çocuktur, de ki ben de bakana de bunu izah etmem lazım, biz izah etmeden böyle bi yanlış işi biz yapamayız, onlar orada çok ciddi şekilde Ahmet de söyledi bana aynı şeyleri, çok ciddi şekilde oradaki depoları kullanıma açıyorlar ve bodrumlardan 1’inci 2’nci bodrumları açığa çıkardılar, onları da çok ciddi şekilde normal dükkân yapacaklar, bağımsız bölüm yapacaklar.

M.E.: Evet efendim.

‘Makama’ sunulan rapor fezlekede

Tarih: 18 Aralık 2013... Dönemin Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yüzgeç imzalı fezlekede, “Resmi Belgede Sahtecilik Yapılarak Zorlu Center Projesi’ndeki Kaçak Yapılara Onay Alınması” başlığı altında özellikle Ahmet Ayyıldız’ın imzaladığı; önce dönemin Bakanı Bayraktar ile dönemin Başbakanı, şimdinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulan rapora atıf yapılıyor. Fezlekede yer alan bölüm aynen şöyle:

“Kamuoyu tarafından yapımı sırasında yakından takip edilen ve ekim ayında açılışı gerçekleştirilen Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center ile ilgili suç örgütünün bazı illegal faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu projenin bulunduğu bölgeye göre ayrıcalıklı bir imar planına sahip olmasına rağmen, proje bitiminde imar planlarına aykırı olarak yaklaşık 86.000 m2 fazladan inşaat alanının yapıldığı, bu durumun

yapılacak denetimlerde tespit edilmesinin engellenmesi için suç örgütünün gerçeğe aykırı raporlar yazarak Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’ndan onaylanmasını sağladığı anlaşılmıştır. Bunun yanında; şüpheli Ahmet Ayyıldız tarafından hazırlanan Zorlu Center’ın imar planlarına aykırılıkları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamı’na sunulan 21.05.2013 tarihli Bilgi Notu’nda:

Plan notlarında yeni yapılacak binaların yüksekliğinin kademeli olarak (75-85-88-100 m) yapılması ve 100 metre yüksekliği aşmaması gerekirken tüm yeni yapıların yüksekliğinin 100 metre olduğu, bu durumun İstanbul 3 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan proje plan notlarına aykırı olduğu,

Projede Sosyo Kültürel Tesis adı altında “Yaşlılar Evi” ve Turizm-Kongre Merkezi adı altında “Servis Apartmanı” olarak adlandırılan kullanımların inşaat alanının toplamda % 40’ı olarak hesaplandığı ve bu şekilde yapı ruhsatı alındığı, ancak Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Kat İrtifakı kurulması için gönderilen projede söz konusu “Yaşlılar Evi ve Servis Apartmanı” kullanımlarına konut olarak bağımsız bölüm numaraları verildiği, bu şekilde PLAN NOTLARINA AYKIRI OLARAK İLAVE (125 ADET) MÜLKİYETE SAHİP SATILABİLİR ALANLAR İHDAS EDİLDİĞİ,

18.02.2013 günü inşaat mahallinde yapılan incelemede, projede görünmeyen ve yeşil alana tecavüzlü (yaklaşık 109,90 m2) arıtma tesisleri ve havalandırması bulunduğunun tespit edildiği ve bu usulsüzlüklerin Bakana sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu bilgi notundan ve suç örgütünün faaliyetlerinden anlaşılacağı üzere, projede 86.000 m2 fazladan inşaat alanının bulunduğu, ayrıca plan notlarına aykırı olarak yapılan 125 adet konut, yeşil alan olarak gösterilen alanlarda fonksiyon dışı kullanım bulunduğu, binaların yüksekliğinin imar planlarına aykırı olduğu anlaşılmıştır.”