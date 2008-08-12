Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Aytaç Durak'ın 15 yıldan bu yana uyguladığı ‘erkek erkeğe öpüşme yasağını' deldi. Tüzmen, çekilen Durak’ı ensesinden tutarak kendine çekip, yanaklarından öperken, Durak, gazetecilere dönerek, “Çektiniz mi ? Bu tecavüz sayılır ama” dedi.



Adana'da bazı ziyaretlerde bulunan Kürşad Tüzmen, sabah geldiği kentte ilk önce Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Tüzmen, valilikteki karşılama sırasında 14 yıldan bu yana ‘erkek erkeğe öpüşme yasağı' uygulayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Aytaç Durak'ı ‘zorla' öptü. Mersin'den Adana'ya kırmızı plakalı minibüsüyle gelen Bakan Kürşad Tüzmen, araçtan iner inmez protokoldeki isimlerle tokalaşıp, öpüştü. Başkan Aytaç Durak, sıra kendisine gelince elini uzattı. Bu esnada onu öpmek için hamle yapan Bakan Tüzmen, kendisini geri çekmeye çalışan Durak'ı “Kim öpemezmiş? Öpemezmişim...” deyip kendine çekti ve iki yanağından öptü. Diğer protokol üyeleriyle de tokalaşıp, öpüşen Kürşad Tüzmen, valilik binasına girdi. Aytaç Durak, gazetecilere gülerek “Çektiniz mi? Bu tecavüz sayılır ama" diye konuştu.