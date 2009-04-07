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Yaşam

Zorla muhtar yaptılar

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Bahattinpaşa köyünde Mustafa Çelik, aday olmadığı halde muhtarlığa seçildi.

07 Nisan 2009 03:00

Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Bahattinpaşa köyü muhtarlığına aday olmayan kişi seçildi.

Köy halkının çoğunluğunun oyunu alarak muhtar seçilen Mustafa Çelik, yaptığı açıklamada, köyde geçmiş yıllarda iki dönem muhtarlık yaptığını ancak 2004 yılından itibaren işlerinin yoğunluğu dolayısıyla artık aday olmama kararı aldığını belirtti.

Çelik, muhtarlığı bırakma kararının ardından kurban kestiğini ifade ederek, "Seçim öncesi tekrar aday olmam yönünde baskı yapıldı. Ancak herkese aday olmayacağımı anlattım. İkna olmayanlar için köy kahvesinin camına 'muhtar adayı değilim' diye yazı da astım. Ancak, köyde bazı kişiler benim haberim olmadan adıma oy pusulası, aza listesi hazırlayarak köylülere dağıtmış" dedi.

Bu durumdan seçim günü haberdar olduğunu anlatan Çelik, "Köylülerin adıma oy attıklarını babamdan öğrendim. Daha sonra sandığa giderek aday olmak istemediğimi söyleyerek, muhtarlık seçimi için boş oy kullandım. Ancak seçim sonucunda 97 oy alarak muhtar seçildim" diye konuştu.

Çelik, köy halkının kendisini yeniden muhtar seçmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Muhtar olmayı düşünmüyordum. Ancak yaşanan bunca gelişme ve köylünün isteği sonrası bana verilen bu görevi yerine getirmek zorundayım" dedi.

Çelik'in istememesine rağmen muhtar seçildiği köyde tek muhtar adayı ise 47 oy aldı.

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