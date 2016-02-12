Ailece tecavüz odası kurdular

İstanbul'da istemediği biriyle evlendirilmek istenen 15 yaşındaki kız çocuğu, zorla bir odaya kapatılarak gerdeğe sokulmak istenince 3. kattan atladı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk şans eseri hayata tutundu. Evlendirilmek istenilen gencin aile üyelerinin de aralarında bulunduğu ve olaya karıştığı iddia edilen 11 şüpheli yargılanacak.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; kız çocuğunun dramatik öyküsü, kendisiyle zorla evlenmek isteyen 18 yaşındaki İbo İ.'yi reddetmesiyle başladı. İbo İ., Zeyno’yla evlenmek için akrabaları ile konuşup plan yaptı. Aile de çocuk yaştaki İbo ve Zeyno'yu evlendirmek için seferber oldu. Zeyno'nun bir arkadaşı ile işbirliği yapıldı. İstanbul Esenyurt'ta arkadaşı ile buluşacağını sanan Zeyno, buluşma noktasına gittiğinde İbo İ.'nin halası ve akrabası tarafından bir aracın arka koltuğuna zorla bindirildi. Önce Sefaköy'de günlük kiralanan bir eve, oradan da Kâğıthane'deki başka bir adrese götürüldü. Bu sırada Zeyno'nun babası bir anda ortadan kaybolan kızı için polise başvurdu.

3. kattan atladı

Ailesi her yerde Zeyno'yu ararken kız 2 gün süren dehşet dolu anların sonuna yaklaşmıştı. Bir odaya kapatılan Zeyno, İbo İ. ile gerdeğe girmesi için ikna edilmeye çalışılıyordu. Hatta bazıları kız çocuğunu tartakladı. Zeyno ikna olmadı. İbo İ. ile birlikte bir odaya kapatıldı. Kendisine dokunmaması için İbo İ.'ye yalvaran Zeyno, başaramadı. Çaresiz kalınca pencereyi açıp 3'üncü kattan atladı. Ağır yaralanan Zeyno Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan kız çocuğu hayata tutunmayı başardı.

11 şüpheli yargılanıyor

Hastane polisinin devreye girmesiyle korkunç olay ortaya çıktı. Savcılık soruşturma başlattı. Zeyno'nun babası şikâyetçi oldu. İbo İ. ve yakınlarına, "hürriyeti tahdit", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçuna teşebbüs ve bu suça yardım etmek", "kasten yaralama" suçlarından dava açıldı. 11 şüpheli, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.