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Yaşam

Zorla evlendirilmek istenen genç kadın, intihara kalkıştı

22 yaşındaki G.A., ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiği için 8 katlı bir mağazanın çatısına çıkarak intihar etmeye çalıştı

27 Nisan 2017 23:25

Çorum’da ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini belirten 22 yaşındaki G.A. 8 katlı bir mağazanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisin çabası sonucu ikna edilen genç kadın hastaneye kaldırıldı.

Gazi Caddesi'ndeki bir mağazanın çatısına çıkan G.A.'yı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri çatıya çıkıp, ailesi tarafından zorla evlendirilmek istendiğini belirten genç kadını vazgeçirmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın altında hava yatağı açtı.

Polisler, yaklaşık yarım saat sonra telefonla konuşma yapan genç kadını, bir anlık dalgınlığından faydalanarak çatı kenarından uzaklaştırdı. Eyleminden vazgeçirilen G.A., Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

 

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