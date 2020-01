Zorla evlendirilmek istenen 2 kız çocuğu kurtarıldı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- KONYA ve Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin polis ile yaptığı ortak çalışmayla, 15 ve 17 yaşlarındaki iki kız çocuğu, erken yaşta ve zorla evlendirilmekten kurtarıldı.

Mardin Kızıltepe\'de geçen günlerde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisinden 10 yaş büyük birisi ile zorla evlendirilmekten son anda kurtarılmasının ardından, ALO 183 Sosyal Destek Hattı\'na ihbar yağdı. İhbarlardan birinde, 15 yaşındaki B.T.\'nin, zorla evlendirilmek üzere Mardin\'den Konya\'ya götürüldüğü bildirildi. Hemen harekete geçen Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, Mardin İl Müdürlüğü ve polisle koordineli çalışarak, B.T.\'yi kurtardı. B.T., devlet korumasına alındı.

MARDİN\'DEN İHBAR GELDİ

Bir diğer ihbar ise 17 yaşındaki C.T. isimli kız çocuğunun zorla evlendirilmek istendiği Mardin\'den geldi. ALO 183 Sosyal Destek Hattı\'nı arayan bir kişi, 2004 doğumlu bir kız çocuğunun zorla evlendirileceği ihbarını yaptı. Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve polis ekiplerince gerçekleştirilen hassas çalışma ile zorla evlendirilmek istenen kız çocuğu, kurtarılıp devlet korumasına alındı.

\'MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL\'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu tür olaylara karşı 81 ilde her türlü ihbarı dikkate alarak hassas bir çalışma yürüttüklerini belirterek, \"Bakanlık görevine başladığım günden bu yana erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, en çok önem verdiğim konulardan birisi\" dedi. Erken yaşta ve zorla evliliklere karşı hiçbir şekilde hoşgörü duyulmasının ya da müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Kaya şunları kaydetti:

\"Bakanlık olarak Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planımızı hayata geçirdik. Tüm İl Müdürlüklerimiz erken yaşta evlilikleri önlemek için hassas bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızı bu tarz olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Görüldüğü üzere ALO 183 Sosyal Destek Hattımıza gelen her ihbar titizlikle değerlendiriliyor ve emniyet güçlerimizin de desteği ile çocuklarımızın hayatı kurtarılıyor. Bu yüzden 81 ilimizde her türlü ihbarı dikkate alarak hassas bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı, devletin elinin uzanması gerektiğini düşündükleri her olayda ama özellikle çocuk gelinler ve şiddet olaylarında ALO 183 Sosyal Destek Hattı\'nı saat ve gün sınırlaması olmadan aramaya davet ediyorum. Bu sorunların üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum.\"