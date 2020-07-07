"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen genç kadın, ifadesini değiştirdi

Seyhan Belediyesi nikâh dairesine 5 aydır nişanlı olduğu bir erkekle nikâh günü almak için gelen 22 yaşındaki Ceylan Beyazkaya, cep telefonundan polisi arayarak, "Zorla evlendiriliyorum" dedi. Bunun üzerine nikâh dairesine gelen polis ekipleri, beraberinde ailesi de olan Beyazkaya'yı alıp, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürdü.

Polis merkezine gelen genç kadının ailesi ise kızlarını zorla evlendirmediklerini, Ceylan Beyazyaka'nın nikâhtan sonra İstanbul'da yaşamayı kabul etmediği için bu yönde ihbarda bulunmuş olabileceğini öne sürdü.

Polis merkezinde ifadesi alınan Ceylan Beyazkaya'nın, ifadesinde annesinin söz verdiği ailenin oğlu ile 5 ay önce nişanladığını, 3 gün sonra düğün yapılacağını anlatarak, "Benim askerde sevdiğim var. Üç ay sonra askerden gelecek. Annemin istediği kişiyle evlenmek istemediğim için, polisi, bana yardım etmesi için aradım. Ben sevdiğim kişiyle evlenmek istiyorum. Eğer annem bu evlilikten vazgeçmezse, sığınma evine gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Ceylan Beyazkaya'nın ailesi de kızlarını evlendirmekten vazgeçti. Beyazkaya, ailesinden şikayetçi olmazken, sığınma evine gitmek de istemedi. Bunun üzerine polis merkezinde yapılan görüşmenin ardından Ceylan Beyazkaya ve ailesi, eve birlikte döndü.

"Ne söylediğimi hatırlamıyorum"

Olaydan bir gün sonra yeniden polis merkezine giden Ceylan Beyazkaya ifadesini değiştirerek, annesinin kendisini zorla evlendirdiği yönündeki ifadeyi olayın korkusuyla verdiğini söyledi.

Bozkaya’nın ifadesinde, "Nikâh günü arkadaşlarıma kötü olduğumu, rahatsızlandığımı söylemiştim. Arkadaşlarımdan biri söylediğimi yanlış anlayarak, evlenmek istemediğimi düşünüp polisi aramış olabilir. Nikâh salonunda karşımda bir anda polisi görünce ve yaşadığım psikolojiden dolayı ne dediğimi hatırlamıyorum. Benim ailemle ve nişanlımla aramda bir problem yok. Onlardan şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

"Kızımın evlenmek istemediğini polisten öğrendim"

İfadesinde, kızına hiçbir zaman baskı yapmadığını, her şeyin kendi rızasıyla olduğunu öne süren anne A.B. ise, "Kızım, 6 ay önce kendi isteğiyle uzaktan akrabam olan M.T. ile nişanlandı. Nikâh günü kızım polisi aramış ve zorla evlendirildiği söylemiş. Suçlamaları kabul etmiyorum. Polisler geldiğinde kızımın evlenmek istemediğini öğrendim" dediği öne sürüldü. (İHA)