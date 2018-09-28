Zorbas kasırgası İon Denizi'nin doğusunda belirmeye başladı

Io Chokona / Atina, 28 Eylül (DHA) - Yunanistan’ın üzerinden Türkiye\'ye geçmesi beklenen tropik kasırga, İon Denizi’nin doğusunda belirmeye başladı.

Ayrıca “Ksenofon” adındaki kötü hava koşulları, şiddetli rüzgârlar ve bu dönem için alışılmamış düşük ısı düzeyi ile ülke genelinde sorunlar yaratmaya devam ediyor.

Atina Meteoroloji Merkezi\'nin açıklamalarına göre, günün ilerleyen saatlerinde Attika’nın güneyini ve güney doğusunu etkileyecek olan Zorbas, Cumartesi öğle saatlerinde Yunanistan’ın güneybatısına kayacak ve Peloponez ile Girit’i saracak. Kasırga, Pazar günü Ege Denizi’ne, daha sonra da Türk sahillerine ulyaşacak.

Batı ve kuzey Girit ile güney Peloponez arasında ve Kiklades Adalarında meydana gelecek olan dalga yüksekliğinin 11 metreyi aşması bekleniyor. Atina Meteoroloji Merkezi Müdürü Kostas Laguvardos şimdilik vatandaşların endişe etmemelerini, devlet mekanizmasının tetikte olduğunu, kasırganın Attika’yı Cumartesi akşamı etkileyeceğini söyledi.

Devlet televizyonunda konuşan Patra Üniversitesi Fizik profesörü Andreas Kazantzidis, Akdeniz çevresinde bu tür doğa olaylarına daha sık tanık olacağımızı, deniz ısısının arttığını, önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.