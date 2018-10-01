Zorbas kasırgası geride bir ölü, üç kayıp ve büyük maddi hasarlar bıraktı

Io Chokona / Atina, 1 Ekim (DHA) - Korintia, Argolida ve Kuzey Eğriboz bölgelerinde yolların taşmasına, evlerin ve arabaların su ve çamur altında kalmalarına, toprak kayması nedeniyle tren yolları ve karayollarının trafiğe kapatılmasına neden olan Zorbas kasırgası bir kişinin hayatını kaybetmesine, üç kişinin de kaybolmasına neden oldu.

Kasırganın Korinthos’u vurduğu sırada arabasında olan ve akıntıya kapılan 70 yaşlarında bir adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Almiros bölgesinde koyun sürüsünü kurtarmaya çalışan 75 yaşındaki bir çoban kayboldu. Eğriboz’da ise arabalarıyla evlerine dönen 60-65 yaşlarındaki çiftin izlerine hâlâ rastlanılamadı.

Eğriboz’da kız arkadaşıyla arabasında bulunan ve akıntıya kapılınca kaybolan 27 yaşındaki genç, taşmış bir derenin kenarında sağ olarak bulundu. Kız arkadaşı dün bir ağacın üstünde, arabası ise kilometrelerce uzakta bir derede bulunmuştu. Genç adamı uzaktan fark eden bir kişi itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Ulaşılması zor bir yerde bulunan genç erkeği kurtarmak için karadan ve helikopterle havadan müdahale edildi.

Kayıp kişileri aramak üzere dalgıç ve özel itfaiye ekipleri seferber edildi.