Zoran Mirkovic: "Teslim olmaya gelmedik"

\"Yarınki atmosferden çekinmiyoruz\"

Sasa Ilic: \"Büyük takımlara karşı nasıl oynayabileceğimizi gösterdik\"

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan, yarın Beşiktaş\'ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic ve Sasa İlic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini belirten Mirkovic, Beşiktaş ilk maçta aldığı beraberlikle biraz avantajlı görünüyor. Yarınki maça beyaz bayrakla teslim olmaya gelmedik. Sahaya galibiyet için çıkacağız\" dedi.

\"YARINKİ ATMOSFERDEN ÇEKİNMİYORUZ\"

Bir dönem Türkiye\'de Fenerbahçe\'de futbol oynadığına değinen Mirkovic,\"Birçok kez Beşiktaş\'a karşı oynadık. Aynı yerde ve yeni statta güzel bir atmosfer oluşturulmuş durumda. Beşiktaş\'ın seyircisinin ne kadar üst düzey olduğunu biliyoruz. Bizim taraftarlarımız da Belgrad\'da aynı atmosferi oluşturuyor. O yüzden yarınki atmosferden çekinmiyoruz\" şeklinde konuştu.

SASA ILİC: \"BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI NASIL OYNAYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK\"

Genç oyuncuların bu gibi karşılaşmalarda kendilerini gösterme imkanı bulacaklarını ifade eden Sasa İlic, \"Belgrad\'da büyük takımlara karşı nasıl oynayabileceğimizi gösterdik. Takımımızdaki genç oyuncular, bu gibi karşılaşmalarda kendini gösterme imkanı bulacak. Onun için Beşiktaş müsabakasından umutluyuz\" dedi.

\"BURAYA TESLİM OLMAYA GELMEDİK\"

Ilic, 2005\'te oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçına değinerek, \"Büyük takımlara karşı 2 dakikada 2 gol atmak çok kolay değil. Takımımızda oyunun seyrini değiştirecek genç oyuncular var. Buraya teslim olmaya gelmedik. Yarın elimizden geleni yapacağız.\" ifadelerini kullandı.

Sırbistan temsilcisi daha sonrasında Vodafone Park\'ta yarınki karşılaşmanın son hazırlıklarını yaptı. Tenkik direktör Zoran Mirkovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda Zoran Mirkovic, sık sık oyuncularını uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Zoran Mirkovic\'in açıklamaları

- Sasa İlic\'in açıklamaları

