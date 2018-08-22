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Spor

Zoran Mirkovic: "Kolay olmayacak ama biz vazgeçmeyeceğiz"

 Milan Smiljanic: "Bu maç bize çok şey kazandırabilir" ALİ DANAŞ / BELGRAD,(DHA) UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk karşılaşmasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek olan Partizan'da teknik direktör Zoran Mirkovic ve Milan Smiljanic basın mensuplarına açıkl

22 Ağustos 2018 17:27

 Milan Smiljanic: \"Bu maç bize çok şey kazandırabilir\"

ALİ DANAŞ / BELGRAD,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi Play Off turu ilk karşılaşmasında yarın Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Partizan\'da teknik direktör Zoran Mirkovic ve Milan Smiljanic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Beşiktaş\'ın yıldız isimlerden kurulu bir takım olduğunu belirten Zoran Mirkovic, \"Kesinlikle kolay olmayacak ama biz vazgeçmeyeceğiz. Zor olacak fakat yılmayacağız. Beşiktaş\'a nasıl cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz. Rakip takımdan korkmuyorum. Söz konusu olan spor, futbol, biz hazırlığımızı yapıp, yarışıyoruz. Bu turdan umutluyuz. Başarılı olup olmayacağımızı bir hafta içerisinde göreceğiz\" şeklinde konuştu.
MİLAN SMİLJANİC: \"BU MAÇ BİZE ÇOK ŞEY KAZANDIRABİLİR\"
Takım olarak kendilerine güvendiklerini söyleyen Milan Smiljanic, \"Bu maç bize çok şey kazandırabilir. Hazırlığımız devam ediyor. Sahamızda gol yemeyeceğimizi umuyorum.\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Zoran Mirkovic\'in açıklamaları
- Milan Smiljanic\'in açıklamarı

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