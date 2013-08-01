Sırp basketbolcu Zoran Erceg Galatasaray’da

Bu sezon Euroleague'de mücadele edecek olan Galatasaray Liv Hospital, CSKA Moskova'dan ayrılan Sırp basketbolcu Zoran Erceg ile 2 senelik anlaşmaya vardığını açıkladı.

2.11 boyundaki pota altı oyuncusu, daha önce 2011-2012 sezonunda Türkiye'de forma giymişti. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Beşiktaş'ın, sezonu 3 kupayla tamamlamasında büyük rol oynayan Erceg, daha sonra ise Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer oldu.

Final Four oynadı

Geçen sezonun ilk bölümünde ciddi sakatlıklar yaşayan Zoran Erceg, buna rağmen sakatlık dönüşü CSKA formasıyla Euroleague Final Four oynamayı başardı.

Galatasaray Liv Hospital'ın yeni transferi olan 28 yaşındaki Sırp oyuncu, dış şutlardaki isabeti, ribaund katkısı, uzun forvet bölgesinde rakiplerine karşı boy avantajı ve potaya yüzü dönük topu aldığında alçak post oyunuyla dikkat çekiyor.