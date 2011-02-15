Zoraki Kral Sinemalife’ın kapağında

T24 - Türkiye’nin İlk Online Sinema Dergisi Sinemalife, Şubat ayında her zaman olduğu gibi birbirinden seçkin dosyalarıyla nitelikli okumalar sunmaya devam ediyor. Dergi, 27 Şubat da sahiplerini bulacak olan Oscar heykelciğine tam 12 dalda aday Zoraki Kral filmini kapağına taşıdı.







Sinemalife, 1963 Kıbrıs olaylarını ilk kez beyazperdeye taşıyan ve Mart ayında vizyona girecek olan Gölgeler ve Suretler’in yönetmeni Derviş Zaim ile yapılmış keyifli bir söyleşiye de yer veriyor. Bu söyleşi de Zaim’in sadece filmi üzerine değil, son dönemde gelişim ve değişim sürecinde olan yerli yapımlar ile birlikte, yönetmen sineması üzerine analizlerini zevkle okumak mümkün. Ayrıca “5 No’lu Cezaevi” belgeselinin yönetmeni Çayan Demirel’e de mikrofon uzatan dergi, 12 Eylül ve Diyarbakır Cezaevi adına merak edilenleri çözümleyecek bir çalışmayı da sunuyor.

Bu önemli söyleşi haberlerinin yanında, gündemi izleyen, kamuoyu oluşturan sinemaya da ayrı bir parantez açılıyor Sinemalife da. Hem Türk Sineması’nda hem de dünya sinemasından örneklerin yer aldığı dosyayı ilgiyle okuyabileceksiniz. Sinemalife’ın zoom sayfalarının bu ayki konukları ise, Hollywood’un nokta atış aktrisi Hilary Swank, entelektüel oyuncu Jeff Bridges ve yine Hollywood’a aşılanan Fransız kanı Michel Gondry. Öte yandan sinemaseverler, animasyon severler içinde ‘Düş Perdesi’ başlıklı köşeleri de bu ayda takip edebilecek. Masal Perdesi, To Be Continued, Kült Diye, Kayıp Bakışlar, Modern Klasikler ve Büyüteç köşeleri ile de sinemaya farklı bir pencereden bakacaksınız. Vizyondakiler, beyazperdeden haberler, Şubat sayısında yeni çıkan DVD'ler ile gösterimdeki filmlerin eleştiri yorumlarını da bulmanız mümkün. DVD ödüllü yarışma sayfasında okuyucuyu sürprizlerin beklediği www.sinemalife.com sadece bir tık uzağınızda



