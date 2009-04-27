'Zor zamanların takımıyız'



Ankaragücü Kulübü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, Fenerbahçe galibiyetini unuttuklarını belirterek, ''Fenerbahçe maçı bizim için bitti. Artık Ankaraspor maçını düşünüyoruz'' dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe gibi büyük bir takımı deplasmanda yenmekten dolayı camia olarak sevinçli olduklarını ifade ederek, ''Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek zor bir olaydır, ancak biz zoru başardık ve bir parça olsun rahatladık. Ankaragücü'nün 100. yılında kendisine yakışır yerde olması için daha yapacak çok şeyimiz var. Bunun için de elimizden gelen bütün gayreti göstermek zorundayız'' diye konuştu. Ankaragücü için zor günlerin aşılmaya başlandığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:



''Takım olma yolunda büyük mesafeler kaydettik. Bize inanan taraftarlarımızı üzmek istemiyoruz. Bunun için Ankaraspor'u da yenerek yolumuza devam edeceğiz. Büyük Ankaragücü taraftarı bir kez daha büyüklüğünü gösterdi ve takımını Kadıköy'de de yalnız bırakmadı. Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden oyuncularımıza, 3 puanın mimarı teknik ekibimize ve bizi yalnız bırakmayarak galibiyette büyük pay sahibi olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ligin son 5 haftasına Fenerbahçe galibiyetiyle girmek camiaya büyük moral kazandırdı. Ankaragücü zor zamanların takımıdır. Bu sıkıntılı günlerin kısa sürede sona ermesi için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Şimdi kenetlenme zamanıdır. 100. yılımızı yaşayacağımız önümüzdeki sezonda Süper Lig için çok büyük hedeflerimiz var. Bunları hayata geçirebilmemiz için hedefimiz kalan maçların hepsini kazanmaktır.''



Ankaragücü Kulübü Basın Sözcüsü Fatih Mert de yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe'yi güzel bir futbolla yenerek 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Sezon başından beri bir türlü sağlanamayan istikrarı artık yakaladıklarını ifade eden Mert, şöyle devam etti:



''Hedefimiz takımımızı taşıyabileceğimiz en üst noktalardır. Ankaragücü camiasında bu kararlılık ve birliktelik şu anda en üst seviyede mevcuttur. Ankaragücü olarak kalan 5 maçımızda mücadelemizi aynı kararlılık ve ciddiyetle sürdüreceğiz. Kalan maçların tamamında hedefimiz 3'er puandır. Dışarıda konuşulan konuların hiçbirisi ile şu anda ilgilenmiyoruz. Bizim tek konumuz kalan maçlarımızı kazanıp, Ankaragücü'nün 100. yılına yakışır bir şekilde kutlanmasını sağlamaktır. Bu maçtan 3 puanla dönmemizde emeği olan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve takımımızı maç boyunca destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz.''



