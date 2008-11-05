Zor lekelerden kurtulun

Herkesin mutlaka hayatında bir kere de olsa baş etmek zorunda kaldığı lekeler vardır. Bu lekeler çoğunlukla ruj, kan, mürekkep gibi zor lekelerdir. Peki, bu lekelerle savaşmayı bırakıp en sevdiğiniz eşyanızdan vazgeçmek mi doğru, yoksa lekelerden kurtulmanın yolunu aramak mı? Eğer cevabınız kurtulmanın yolunu aramaksa, doğru yazıyı okuyorsunuz demektir.



Çamur Lekesi

Özellikle çocuklu kadınların en büyük dertlerinden biri de, inatçı çamur lekeleridir. Eğer böyle bir leke sorununuz varsa, ilk olarak çamurun iyice kurumasını bekleyin ve lekeyi bir fırçayla fırçalayın. Sonrasında sabunlu bir bez ya da limonlu suya batırılmış bir bezle silin.



Mum Lekesi

İlk olarak elinize bir kaşık alın ve mum lekesini iyice kazımaya çalışın. Daha sonra yavaşça lekenin üzerine sıcak su dökün. Eğer lekenin olduğu yer narin bir kumaşa sahipse sıcak ütüyü lekenin üzerine bastırın ve leke emilinceye kadar bu işlemi tekrarlayın.



Yapıştırıcı Lekesi

Eğer kurumuş bir leke şeklindeyse çıkarmak zor olacaktır. Bunun için sirke en etkili yöntemlerden biridir. Lekenin üzerine biraz döktükten sonra sıcak suyla lekeyi temizleyin. Bir başka yöntem de leke olan kıyafeti bir plastik torba içinde buzdolabına koymaktır. Yapıştırıcı iyice donduktan sonra bir bıçağın keskin olmayan tarafı ile yapıştırıcı maddeyi sıyırarak alın.



Kan Lekesi

Kan lekesini çıkarmanın en kolay yolu su ve oksijenli bezle lekeyi silmektir. Eğer leke kurumuşsa lekenin üzerine bir miktar soda döküp, beklettikten sonra yıkayın. Renkli kumaşlardaki kan lekesini çıkarmak için nişastayı suyla karıştırarak bir hamur yapın. Bunu lekeli yere sürerek kurumasını bekleyin. Sonra fırçalayarak temizleyin. Bir başka usul de, aspirin tabletini azıcık suyla eritip lekeli yeri bununla örtmektir. İyice kuruyunca fırçalayarak temizleyin.



Fondöten Lekesi

Elbisenize bulaşan fondöten lekesi varsa, bu lekeyi etere batırılmış bir bezle silin. Sonrasında elbiseyi sabunlu suyla yıkayın.



Sigara Külü Lekesi

Leke yok olana kadar alkole batırdığınız bir bezle lekeyi çıkarmayı deneyin. Küllük üzerindeki lekeleri ise tuza batırdığınız bir mantar tıpayla ovun.



Çay Lekesi

Beyaz kumaştaki çay lekesinden kurtulmak için, lekeyi limon suyuyla silin. Sonra soğuk suyla durulayın. Renkli kumaşlarda ise taze lekeyi, yumurta sarısını suyla karıştırarak ovuşturun. Leke eskiyse, gliserinli suyla silmeniz gerekebilir.



Küf Lekesi

Eğer leke yeni olduysa, bir kaşıkla lekeyi kazıyıp üzerini sabunlu suya batırılmış bir bezle sonra üzerini tekrar amonyaklı suyla silin. Eğer eski bir lekeyse limon suyuna batırılmış bir bezle lekeyi temizleyin.



Pas Lekesi

Sentetik olmayan kumaşlarda, lekeyi tuzlu limon suyuyla ovduktan sonra içerisine biraz amonyak katılmış suyla silip, durulayın. Sentetik kumaşlarda ise lekeli kısmı biraz limonla ovun.



Yağ Lekesi

Yağlar için en etkili temizleyici ispirtodur. Zeytinyağı lekesini kumaştan çıkartmak için bir parça ekmek içini yuvarlayıp lekenin üstünde gezdirin.



Boya Lekesi

Boya lekesinden kurtulmak için fırını temizlediğiniz temizleyiciden yardım alabilirsiniz. Lekenin üzerine döküp, 15 dakika kadar beklettikten sonra lekeli yeri durulayın.



Ruj Lekesi

Kıyafetinizi yıkamadan önce tereyağına batırılmış bezle ruj lekesini silin. Lekenin üzerine sabun sürüp, bir saat sabunlu bırakmak da işe yarayacaktır. Ayrıca üzerine pamukla oksijenli su damlatabilir ve sonra durulayabilirsiniz.



Mürekkep Lekesi

Mürekkep lekesinden kurtulmanın birçok yolu vardır. Örneğin leke olan kumaşı sütün içine batırın. Bir diğer yöntem de yine lekeyi limon suyu ve tuzlu suyla silmektir. Renkli bir kumaşta su ile alkollü sirkeyi karıştırıp lekeyi silin. Saç spreyi de mürekkep lekesinin üzerine sıkılıp, bir süre bekletilir ve temiz bir bezle silinirse işe yarayacaktır.

