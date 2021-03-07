Zoom, yüz yüze toplantılardan daha çok strese neden oluyor

Pandemi sürecinde milyonlarca insanın kullanmaya başladığı online görüntülü toplantı programı olan Zoom, yapılan araştırmaya göre kişiyi yüz yüze toplantıdan daha çok strese sokuyor.

Araştırmayı yürüten Stanford Sanal İnsan Etkileşim Laboratuvarı Direktörü Prof. Jeremy Bailenson, yorgunluğun nedenlerini “ekrana çok yakından bakmak” ve “kendi görüntüsüne çok fazla odaklanmak” olarak sıralıyor. Bailenson'a göre Zoom, kullanıcıları hiç olmadığı kadar kendi tepkilerini gözlemlemek zorunda bırakarak stres yaratıyor.

Prof. Jeremy Bailenson, online toplantı stresini azaltmak için basit çözümler öneriyor. Örneğin, kişinin ekranda kendisinin bulunduğu pencereyi kapatması veya ekran görüntüsünü küçülterek odaklanmayı azaltması gibi. Bailenson, Zoom toplantılarının çoğunun telefon görüşmesi olarak yapılabileceğine de dikkat çekiyor.