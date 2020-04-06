Zoom uygulaması kullandırılan öğretmenlerin hesaplarından para kesildi; Bakan Selçuk, acil toplantı çağrısı yaptı

Öğretmenlerden 58.5 dolar kesildi
Türkiye genelinde binlerce öğretmen, yöneticilerinin ve okul idarelerinin canlı ders baskısı nedeniyle Zoom programına girme konusunda yönlendirmesiyle söz konusu programı kullanmaya başladı. Sisteme öğretmenlerin hesap ve öğrencilerin de kişisel bilgilerinin giriş yapılarak kullanılması nedeniyle, bilgiler programı yöneten uluslararası şirketin eline geçti.
"Öğrencilerin görüntüleri art niyetlilerin ellerine geçme tehlikesi var"
İzmir, Yalova, Muğla gibi birçok ilin milli eğitim müdürlüğü Zoom programının ücretsiz olduğunu vurguladı gibi sadece bu programdan ders anlatıldığı için öğretmenlerin bazılarının hesaplarından 58.5 dolar kesildi. Uluslararası bu program dışında hiçbir teması olmadığını söyleyen öğretmenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hesaplarından para kesildiğini, banka bildirimiyle öğrenen öğretmenler durumu yöneticilerine bildirdi. Bu süreç aynı zamanda, Türk öğrencilerin canlı yayındaki görsellerinin de, art niyetli kişi ya da kişilerin eline geçme riskini ortaya çıkardı.
Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla’da bazı okul müdürleri ile bir çok ilçe ve okul müdürlerinin Zoom başta olmak üzere canlı yayın yapan çok sayıda yabancı programı önerip, detaylı bilgilendirme içeren talimat yazısı göndermiş.
Ziya Selçuk'tan acil toplantı çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan durum üzerine bu sabah 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdı. Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizilirken, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi. Sorumlular hakkında MEB’in soruşturma açması ve Bakan Selçuk’un toplantısı sonrası öğrenci ve öğretmen güvenliği için uygulama üzerinden canlı ders anlatımına yasak getirilmesi talimatı verilmesi bekleniyor.