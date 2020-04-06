Zoom uygulaması kullandırılan öğretmenlerin hesaplarından para kesildi; Bakan Selçuk, acil toplantı çağrısı yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Koronavirüs salgını nedeniyle online ortama taşıdığı dersleri EBA ile vermeye çalışsa da bazı okul yönetimleri öğretmenlerle çocukları Zoom adlı uygulamada bir araya getiriyor. Sistemin ücretsiz olduğunu ifade edilerek yönlendirilen bazı öğretmenlerin hesabından 58.5 dolar kesinti yapıldığı fark edilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 il müdürünü bu sabah konuyla ilgili acil online toplantıya çağırdı.

Hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunan Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altını çizen bakanlığın, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, ısrarla EBA’yı tavsiye etse de yurt genelinde çok sayıda il, ilçe ve okul müdürü öğretmenleri yurt dışı bağlantılı online ders yapma imkânı sağlayan programlara yönlendiriyor. Bu programlardan biri de Zoom Meeting. Ancak geçen hafta cinsel içerikli, ırkçı nefret söylemi içeren mesajlar bir anda sosyal medyada yayılan ve hacklenen şirket hakkında New York Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.