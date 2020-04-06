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Eğitim

Zoom uygulaması kullandırılan öğretmenlerin hesaplarından para kesildi; Bakan Selçuk, acil toplantı çağrısı yaptı

06 Nisan 2020 11:22

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Koronavirüs salgını nedeniyle online ortama taşıdığı dersleri EBA ile vermeye çalışsa da bazı okul yönetimleri öğretmenlerle çocukları Zoom adlı uygulamada bir araya getiriyor. Sistemin ücretsiz olduğunu ifade edilerek yönlendirilen bazı öğretmenlerin hesabından 58.5 dolar kesinti yapıldığı fark edilmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 il müdürünü bu sabah konuyla ilgili acil online toplantıya çağırdı. 

Hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunan Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altını çizen bakanlığın, EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, ısrarla EBA’yı tavsiye etse de yurt genelinde çok sayıda il, ilçe ve okul müdürü öğretmenleri yurt dışı bağlantılı online ders yapma imkânı sağlayan programlara yönlendiriyor. Bu programlardan biri de Zoom Meeting. Ancak geçen hafta cinsel içerikli, ırkçı nefret söylemi içeren mesajlar  bir anda sosyal medyada yayılan ve hacklenen şirket hakkında New York Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Öğretmenlerden 58.5 dolar kesildi

Türkiye genelinde binlerce öğretmen, yöneticilerinin ve okul idarelerinin canlı ders baskısı nedeniyle Zoom programına girme konusunda yönlendirmesiyle söz konusu programı kullanmaya başladı. Sisteme öğretmenlerin hesap ve öğrencilerin de kişisel bilgilerinin giriş yapılarak kullanılması nedeniyle, bilgiler programı yöneten uluslararası şirketin eline geçti.

"Öğrencilerin görüntüleri art niyetlilerin ellerine geçme tehlikesi var"

İzmir, Yalova, Muğla gibi birçok ilin milli eğitim müdürlüğü Zoom programının ücretsiz olduğunu vurguladı gibi sadece bu programdan ders anlatıldığı için öğretmenlerin bazılarının hesaplarından 58.5 dolar kesildi. Uluslararası bu program dışında hiçbir teması olmadığını söyleyen öğretmenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hesaplarından para kesildiğini, banka bildirimiyle öğrenen öğretmenler durumu yöneticilerine bildirdi. Bu süreç aynı zamanda, Türk öğrencilerin canlı yayındaki görsellerinin de, art niyetli kişi ya da kişilerin eline geçme riskini ortaya çıkardı.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla’da bazı okul müdürleri ile bir çok ilçe ve okul müdürlerinin Zoom başta olmak üzere canlı yayın yapan çok sayıda yabancı programı önerip, detaylı bilgilendirme içeren talimat yazısı göndermiş.

Ziya Selçuk'tan acil toplantı çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan durum üzerine bu sabah 81 il milli eğitim müdürünü acil toplantıya çağırdı. Bakanlığın, Zoom programının sahibi şirketle bir anlaşması olmadığı gibi bir talimatı da bulunmadığının altı çizilirken,  EBA dışındaki programlara öğretmenleri zorlayan eğitim yöneticilerinin takibe alınacağı öğrenildi. Sorumlular hakkında MEB’in soruşturma açması ve Bakan Selçuk’un toplantısı sonrası öğrenci ve öğretmen güvenliği için uygulama üzerinden canlı ders anlatımına yasak getirilmesi talimatı verilmesi bekleniyor.

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