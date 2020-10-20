Zoom toplantısında mastürbasyon yaptığı belirtilmişti; New Yorker, yazar Jeffrey Toobin'i ücretsiz izne çıkardı

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New Yorker dergisi yazarı ve hukuk analisti Jeffrey Toobin, mesai arkadaşlarıyla yaptığı Zoom toplantısı sırasında mastürbasyon yaptığı suçlamaları hakkında şirket içinde bir soruşturma yürütülürken ücretsiz izne çıkarıldı.

Toobin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Utanç verici, aptalca bir hata yaptım. Kameram kapalı sanıyordum" dedi. Zoom konuşmasındaki kimsenin kendisini göremediğini düşündüğünü ifade eden Toobin, mesai arkadaşlarından ve ailesinden özür diledi.

New Yorker, haftalık podcastini WNYC radyo kanalıyla hazırlıyor. Vice'ın haberine göre iki yayının ekibi bu podcast üzerine bir Zoom toplantısı yaparken bir ara verdi. Kaynaklara göre bu arada Toobin, ikinci bir aramaya geçerek karşısındakiyle telefon seksi yapmaya başladı.

Toobin, Atlanta merkezli CNN haber kanalında da kıdemli hukuk analisti olarak görev yapıyordu. CNN de Toobin'in kişisel meseleleriyle ilgilenmek için izin aldığını belirtti.

New Yorker veya Toobin henüz toplantıda ne yaşandığıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

New Yorker'ın genel yayın yönetmeni David Remnick, ekibine yolladığı e-postada, "Farklı kaynaklardan duyduğunuz gibi yazarımız Jeff Toobin bir Zoom konuşmasında yaşanan olaydan sonra ücretsiz izne çıkarıldı. Bu konuları çok ciddiye aldığımızı ve incelemeye devam ettiğimizi bilmenizi isteriz" yazdı.

Toobin, 25 yıldır ABD'nin önde gelen dergilerinden olan New Yorker'da yazarlık yapıyordu.