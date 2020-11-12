Zoom toplantısında mastürbasyon yaptığı belirtilmişti; New Yorker, şirket içi soruşturma sonucunda yazar Jeffrey Toobin'i işten çıkardı

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New Yorker dergisi yazarı ve hukuk analisti Jeffrey Toobin, geçen ay mesai arkadaşlarıyla yaptığı Zoom toplantısı sırasında mastürbasyon yaptığı suçlamalarının ardından işten çıkarıldı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Toobin, "27 boyunca yazarlık yaptığım New Yorker'dan bugün kovuldum. Dergiyi hep seveceğim, iş arkadaşlarımı özleyeceğim. Yazdıklarını okumak için sabırsızlanıyorum" yazdı.

Dergi, bu paylaşımdan kısa süre önce, "Soruşturmamızın sonuçları sebebiyle Jeffrey Toobin'in artık şirketimizle bağlantısı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

New Yorker, haftalık podcastini WNYC radyo kanalıyla hazırlıyor. Vice'ın haberine göre Ekim ayında iki yayının ekibi bu podcast üzerine bir Zoom toplantısı yaparken bir ara verdi. Kaynaklara göre bu arada Toobin, ikinci bir aramaya geçerek karşısındakiyle telefon seksi yapmaya başladı. New Yorker, konu ile ilgili şirket içi bir soruşturma başlatmıştı.

Toobin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Utanç verici, aptalca bir hata yaptım. Kameram kapalı sanıyordum" demiş ve özür dilemişti.