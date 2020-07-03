Zoom toplantısı sırasında duş alan belediye meclisi üyesi, istifasını sundu

İspanya'nın kuzeiyndeki Torrelavega'da, bir belediye meclisi üyesi, zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında, kameranın açık olduğunu unutarak duş aldığı için istifasını sundu.

Belediye Meclisi üyesi Bernardo Bustillo, kızını dışarı çıkartmadan önce zamandan kazanmak için, duş yaptı. Bir ara, Bustillo'nun duştan çıkarken çıplak görüldüğü olayın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

El Mundo gazetesinin haberine göre Bustillo, medyaya yazdığı mektupta, olaydan rahatsız olanlar varsa, üzgün olduğunu söyledi.

Bustillo "Bunun bir suç, ahlaksız ya da onursuz bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Kameranın kapalı olduğunu düşünerek bir hata yaptım" dedi.