Zoom, çıplaklığı önlemek için yapay zekâ kullanıyor

Son dönemlerin tartışmalı uygulamalarından Zoom, platformdaki çıplaklığı önlemek için yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi çeşitli araçlar kullandığını açıkladı.

Koronavirüs salgınının ardından insanların evlerine çekilmesiyle popülerliğini artıran çevrimiçi konferans uygulaması Zoom, son birkaç haftadır güvenlik ve gizlilik açıklarıyla eleştirilmeye başlanmıştı. Uygulama, güvenlik konusundaki endişeler nedeniyle ABD genelinde okullarda yasaklanmıştı.

Webtekno'nun haberine göre; tüm bunların ardından bir anda son dönemlerin en tartışmalı uygulaması hâline gelen Zoom, yetişkinlere yönelik içerikten kurtulmayı planlıyor. Esasında uygulamanın hizmet sözleşmesinde 'çıplaklık, şiddet ve pornografi' gibi müstehcenlik içeren materyal veya görüntülerin yasak olduğu belirtiliyordu. Görüşmelerin 'uçtan uca şifreleme' yöntemiyle korunduğu iddia edilen uygulamada bunu sağlamanın mümkün olmadığı konuşuluyor.

Zoom, şirket politikalarını ihlal eden kullanıcıları tespit etmek için yapay zekâ kullanıyor

Geçtiğimiz günlerde bir blog yazısı yayınlayan Cory Doctorow, Zoom uygulamasının çıplaklığı algılamak ve engellemek için yapay zekâ kullandığını söyledi.

Konu hakkında konuşan bir Zoom sözcüsü, “Kullanıcıları politikalarımızın şüpheli ihlallerini bildirmeye teşvik ediyoruz ve ihlal yapmış olabilecek hesapları proaktif olarak tanımlamak için makine öğrenimi de dâhil olmak üzere çeşitli araçlar kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zoom’un dışında Instagram ve Facebook gibi diğer pek çok site ve uygulama, yayınları takip etmek için yapay zekâ ve makine öğrenimi araçlarını kullanıyor. Bu yöntemin ne kadar tutarsız ve hatalı olabileceğini daha önceki örneklerde pek çok defa görmüştük.