Zoom, 2021’de 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti

Zoom Video Communications, Inc. 31 Ekim’de sona eren üçüncü mali çeyrek finansal sonuçlarını bugün açıkladı. Rapora göre, üçüncü çeyrek toplam geliri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 büyüyerek 1 milyar 50 milyon 800 bin dolar oldu. Son 12 ayda gelire 100 bin dolardan fazla katkı yapan müşteri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre üçüncü çeyrek GAAP faaliyet geliri yüzde 27,7 ve GAAP dışı faaliyet geliri ise yüzde 39,1 arttı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Zoom kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Üçüncü çeyrekte yıllık kullanıcı etkinliğimiz Zoomtopia’yı platformumuzun yeni özelliklerden Zoom Events üzerinde gerçekleştirdik. Bu sürükleyici ve çok kanallı konferansta, kullanıcılarımızı nasıl iletişim platformumuzun merkezine yerleştirdiğimizden, teknolojimize eklediğimiz yeni iş akışlarına, Zoom’un iş birliği konusunda çıtayı daha yukarı taşıyan yeteneklerinden, işletmelerin müşterileriyle yüz yüze iletişim kurma konusunda elini güçlendirdiğimiz Zoom Events ve yakında sunacağımız Video Engagement Center’a kadar birçok yeniliğimizi duyurduk. Bazı şirketlerin ofise dönüş konusunda denemeler yaptığı son dönemde, ofisten, uzaktan ya da hibrit tüm çalışma modellerini güçlendirmek için tasarladığımız Hot Desking, Whiteboarding ve Smart Gallery çözümlerimizi tanıttık. Zoom olarak, inovasyon ve özveri ile müşterilerimize mutluluk ve değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Yuan şu ifadeleri kullandı:

“Önümüze baktığımızda, güçlü karlılık ve işletme nakit akışında elde ettiğimiz büyümenin yanı sıra, bu yılı toplam gelirde yüzde 54’lük bir büyüme ile 4.079 ila 4.081 milyar dolar arasında kapatacağımızı öngörüyoruz. İşletmelerin, bireylerin ve geliştiricilerin bağlantı kurmaları, iş birliği yapmaları ve esnek hibrit çalışma dünyalarını oluşturmaları için vazgeçilmez bir platform olma yolunda ilerliyoruz. Gelecekteki hedeflerimize yürürken; küresel markamızın, yenilikçi teknolojilerimizin ve geniş müşteri kitlemizin en önemli artılarımız olduğuna inanıyoruz”

Rapora göre 2022 mali yılı üçüncü çeyrek finansal özeti incelendiğinde, toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 büyüyerek 1 milyar 50 milyon 800 bin dolar oldu. (DHA)