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Zonguldak'taki madende mahsur kalan 2 işçinin cenazesine ulaşıldı

Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında göçük yaşanmıştı

01 Haziran 2017 11:35

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik Beldesi'nde özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi cesedine 31 saat sonra ulaşıldı.

Ayiçi Mahallesi Esenlik mevkisinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan kiraladığı sahada üretim yapan özel şirkete ait kömür ocağında önceki gün meydana gelen göçükte işçiler 34 yaşındaki Tayfun Keskin ve Volkan Köroğlu mahsur kaldı. Ocak girişinden 600 metre uzaklıkta meydana gelen göçüğün ardından TTK tahlisiye ve mesai arkadaşları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

İşçilerden evli ve 3 çocuk babası Volkan Köroğlu’nun cesedi bu sabah saat 04.30’da kurtarma ekibi tarafından göçükle oluşan kömür yığının içinden çıkartıldı. Köroğlu’nun cesedi, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ocak yakınında saatlerce endişeli bekleyişini sürdüren yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Anne Nazife Köroğlu, “Bana oğlumu göstersin. Savcı gelecekmiş. Savcı oğlumu geri verecekse ben beklerim. 2 gündür oğlumu görmedim. Ne olur bana gösterin” diyerek ağladı.

ETİKETLER

ZonguldakAyiçi MahallesiEsenlikTürkiye Taşkömürü KurumuTayfun KeskinVolkan Köroğlu

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