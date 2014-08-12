Zonguldak'taki madencilere sağ olarak ulaşıldı

Zonguldak 'ta özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte mahsur kalan 9 işçiye sağ olarak ulaşıldı.



Erci Madencilik Şirketi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 9 madenci mahsur kaldı. Kömür ocağındaki göçüğün saat 02.00 sıralarında meydana geldiği, ocakta çalışan madencilerin, mahsur kalan 9 arkadaşlarını kurtarmak için göçük açma çalışmasına başladığı ancak başarılı olamayınca öğleye doğru polise haber verilerek TTK tahlisiye ekibinden yardım istendiği bildirildi.



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, ocak girişine yakın bir noktada ana galeri üzerinde tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte mahsur kalan madencilerle irtibat sağlandığını ve sağ olduklarının düşünüldüğünü söyledi.



Alabaş, göçük açma çalışmalarının sürdüğünü belirtirken Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi, AFAD ve sağlık ekipleri de ocağa sevk edildi.

Göçüğün tarama faaliyetleri sırasında meydana geldiğini ve 20 metre olduğunu anlatan Kaban, "Mahsur kalan 9 işçi de sağ, 3 saate kadar kurtarılması bekleniyor. İşçilerle görüşülüyor, kurtarma ekipleri temas halinde. Yaralı da yok. Kurtarma ekiplerindeki mühendisler, '3 saat sonra işçilere ulaşacaklarını' belirtiyor" ifadesini kullandı.

Mahsur kalan işçilerin isimleri

​Anadolu Ajansı haberine göre göçükte mahsur kalan işçilerin, Yüksel Günbel, Ayhan Günbel, Cüneyt Karagünlü, Muhammet Kilitçi, Mustafa Pazarbaşı, Murtaza Pazarcık, Taner Tutal, Müslüm Bayraklı ve Ferhat Mangır.