Zonguldak Valisi: Göçük 9 saat önce oldu, sorumlu mühendis sakladı

Zonguldak Dilaver Mahallesinde 9 işçinin mahsur kalmasına neden olan maden ocağındaki göçükle ilgili Zonguldak Valisi Ali Kaban “Göçük saat 03.00 sıralarında olmuş ancak maden ocağının sorumlu mühendisi konuyu gizlemiş” dedi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre Vali Kaban mahsur kalan madencilerin seslerinin geldiğini söyledi; "Şansımız, göçüğün ocağın çıkış kısmında olması. Göçüğün 20 metre derinliği var. Şu anda arkadaşlar çalışıyor. İşçileri canlı olarak çıkarmayı bekliyoruz" dedi.

Kaban, göçüğün gizlenmesinden dolayı olaydan geç haberdar olduklarını belirterek, "İçeride kalanlardan birinin babası saat 11.40 civarında emniyetimize konuyu intikal ettirince haberdar olduk. Önlemler alındı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve AFAD ekiplerimiz orada çalışmalar hızla devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Vali Kaban, olayın geç haber verilmesiye ilgili maden ocağı yetkilileri hakkında soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Mahsur kalan işçilerin isimleri

​Anadolu Ajansı haberine göre göçükte mahsur kalan işçilerin, Yüksel Günbel, Ayhan Günbel, Cüneyt Karagünlü, Muhammet Kilitçi, Mustafa Pazarbaşı, Murtaza Pazarcık, Taner Tutal, Müslüm Bayraklı ve Ferhat Mangır.